Stortingsvalget: Disse mister plassen og disse har kommet inn

Etter et nervepirrende valg der flere partier har ligget farlig nærme sperregrensen, ser stortingsplassen ut til å ha gluppet for flere kjente profiler

Det har vært et jevnt valg, der både KrF, Venstre og MDG har ligget rundt sperregrensen på flere måinger. Etter flere intense timer med drama ble det i natt klart at Erna Solberg fortsetter som statsminister, og at Ap gjorde et krisevalg.

Stortingsvalget: Les alt du må vite om nattens valgdrama her

Gjennom opptellingen lå Venstre og vippet både så vidt over, på og under sperregrensen på fire prosent, men de hentet seg inn og økte valgoppslutningen da de forsinkede stemmene fra Bergen ble talt opp. Venstre havnet dermed over sperregrensen, noe som utgjorde fem ekstra mandater på Stortinget.

For MDG gikk det ikke like bra. De lå an til å klatre over sperregrensen, men endte på en oppslutning på bare 3,2 prosent (når 95,1 prosent av stemmene er talt opp). KrF karret seg over sperregrensen, men gjorde likevel et historisk dårlig valg.

For alle tre partiene har det vært en hard kamp om stortingsplassene, og flere kjente profiler som har sittet på stortinget de siste fire årene har nå falt ut.

Valgforsker: Dette har vært småpartienes valgkamp.

Disse er blant dem som mister plassen

Selv om MDG har vokst, havnet de under sperregrensen. Det betyr at i stedet for de 7-8 stortingsrepresentantene de håpet på, må de nøye seg med én. Denne plassen går til Une Aina Bastholm (Oslo). Dermed glipper stortingsplassen for Rasmus Hansson, partiets nasjonale talsperson.

Les mer: MDG under sperregrensen.

– Det har vært et privilegium å få representere dere på Stortinget, sa Hansson under valgvaken, og takket for tilliten partiet hadde gitt ham.

IKKE MED: Stortingsplassen glapp også for finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF), Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Han understreket på valgvaken at han vil fortsette som nasjonal talsperson, og at selv om han er skuffet over at partiet ikke nådde sperregrensen, er han fornøyd med økt oppslutning og har tillit til at Bastholm vil gjøre en god jobb.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF), som også har vært nestleder i KrFs stortingsgruppe, lå lenge på vippen til å komme inn. Med KrFs historisk lave oppslutning i valget gjorde at han tapte sin plass til Venstres Ola Elvestuen.

Venstres neglbeitende kamp om sperregrensen endte i seier, men stortingsplassen er likevel tapt for Sveinung Rotevatn, Venstres førstekandidat i Sogn og Fjordane. Karin Andersen (SV) var nær ved å miste utjevningsmandatet i Hedmark, men for henne endte det lykkelig og hun kan se frem til fire nye år på stortinget.

Kunne vært avgjørende: Sveinungs kamp mot sperregrensa.

Andre kjente fjes som forsvinner fra Stortinget i neste periode er Helga Pedersen (Ap), som ikke stilte til gjenvalg. Det samme gjelder Høyres Svein Flåtten.

MISTER PLASSEN: Venstres Sveinung Rotevatn er blant dem som foreløpig må takke for seg på stortinget Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Både nye og gamle på vei inn

Rødt nådde ikke sperregrensen men er inne på stortinget for første gang og har doblet oppslutningen sin siden forrige valg. Dermed kan partileder Bjørnar Moxnes gjøre seg klar for bli den første Rødt-profilen på stortinget.

Les mer: Revansje for Rødt

«BJØRNIE» PÅ TINGET: Bjørnar Moxnes fikk hjelp av Bernie Sanders i valgkampen, og det ser ut til å ha fungert. Nå skal Rødt for første gang inn på stortinget. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Dette er et historisk gjennombrudd. Rødt ligger i hvert fall an til en dobling fra forrige stortingsvalg. Det skyldes vårt tydelige budskap gjennom hele valgkampen. På stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier, slik vi har vist i Oslo, sa Moxnes til VG under valgvaken.

Arbeiderparti-profil Espen Barth Eide gjør comeback på stortinget. Han var tidligere forsvars- og utenriksminister i Jens Stoltenbergs regjering. Forfatter og Venstre-politiker Carl-Erik Grimstad (V) er også blant dem som har kommet seg inn på stortinget denne gangen.

Ap-kilder til VG: Lederkampen er i gang.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise (H) var Høyres førstekandidat i Hedmark, og har sikret seg en plass på det nye stortinget. Det samme har Senterungdommens leder Sandra Borch (Sp). Hun forlot Senterpartiet med kraftig kritikk av ledelsen for fire år siden, og gikk i for ut og sa at hun ville inn i rikspolitikken igjen.