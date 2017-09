Jonas' kamp mot klokken

KRISTIANSUND/FLORØ/SOTRA/BRYNE/STAVANGER/OSLO (VG) Ap leide tre helikoptre for å nå ut til tre vestlandsfylker én uke før valget. Nå haster det for Jonas Gahr Støre.

– Det har vært en del motvind i dag. Det har det egentlig vært hele veien, sier pilot Morten Iversen.

Det kunne vært en oppsummering av Støres valgkamp og Aps kalddusj på meningsmålingene, men piloten snakker om dagens flyvær. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, er langt mer positiv:

– Tenk at det ikke var en sky på himmelen fra Kristiansund til Hordaland. Det er helt sykt, sier han til Jette Christensen, Arbeiderpartiets andrekandidat i Hordaland, i det han forlater Sotra.

Lar seg ikke stresse

I den siste nasjonale VG-målingen 31. august ble det et knapt rødgrønt flertall, men bare en uke unna valgdagen kommer Ap fortsatt historisk dårlig ut på meningsmålingene. TV2s siste måling viste Ap og Høyre som jevnstore på 26 prosent, og flere galluper viser borgerlig valgseier.

Støre selv tror ikke en uke er for lite til å snu dette.

– For en måned siden ville jeg tenkt at en uke var rett før valget. Men en uke står for meg som en stor mulighet til å nå mange mennesker. Verdien av dagene som kommer nå er stor, og vi kommer til å være topp mobilisert. Å vinne dette valget, det vil bli oppsummert som en arbeidsseier, sier Støre.

For å møte flest mulig folk flest før valgdagen, har Støre og Ap leid inn tre helikoptre for å frakte Ap-lederen og et kobbel av presse fra Kristiansund til Florø til Sotra, og til slutt til et jorde i Bryne.

– På mitt beste

Kvelden rundes av med sofaprat med Anne Grosvold, Gro Harlem Brundtland og Hadia Tajik, før en lettøl med arbeidere på Kardinal i Stavanger.

– Med unntak av noen timer søvn om natten, er det full innsats helt frem. Jeg får ekstra energi når jeg møter de frivillige når jeg lander på disse stedene. Jeg føler en tillit som de gir meg, og jeg forventer også mye av dem. Den lagfølelsen gir energi og inspirasjon i metervis, sier han.

I helikopteret over Møre og Romsdal kom en viktig seier – på hjemmebane.

– For første gang slo jeg sønnen min, Vetle, i nettsjakk. Jeg tenkte at her er signalet. Jeg har blitt gruset kontinuerlig, men i dag! Så kan man spørre seg om det var en gest fra han, at han lot meg ta dronningen tidlig, men jeg tror det kommer til det at jeg var på mitt beste i dag.

