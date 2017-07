Nå er dette skipet på vei for å stoppe Statoils oljeboring i Barentshavet

Det mye omtalte Greenpeace-skipet Arctic Sunrise er på vei opp norskekysten. Oppdrag: Å stoppe oljeboring ved Bjørnøya.

Greenpeace-skipet, som nå er reparert for skadene det fikk da russiske spesialstyrker bordet skipet og arresterte mannskapet i 2013, er nå på vei opp langs norskekysten.

Årsaken er Statoils oljeboring i Barentshavet, som aktivistene håper å kunne stoppe.

– Dette er olje som klimaet ikke tåler. Den ene brønnen, Korpfjellbrønnen, er det nordligste som er boret noen gang, og den ligger utenfor norsk sone. Dette gjør Statoil til det mest aggressive oljeselskapet i verden, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Skipet passerte Lofoten søndag ettermiddag i 12-tiden, på vei mot Tromsø. Der skal nytt mannskap mønstres på, før skipet skal sette kurs for Barentshavet onsdag eller torsdag.

– Ikke ulovlig å demonstrere

Statoil har begynt boringen i to av brønnene. Greenpeace ønsker å stoppe Statoil før de begynner boringen av de andre tre.

– Statoil vil bore nærmere de sårbare fuglekoloniene på Bjørnøya enn noen gang før, sier Gulowsen.

Statoil mener imidlertid at boringen ikke vil skade fuglekoloniene.

– Alle brønner er planlagt med hensyn til miljø og dyreliv, derfor bores de i en bestemt rekkefølge ut fra årstiden slik at vi reduserer risiko mest mulig. Brønnen nærmest Bjørnøya, Koigen Central, er lagt til sent om sommeren nettopp av hensyn til klekkesesong for sjøfugl, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

– Vi har boret mer enn hundre brønner i Barentshavene de siste årene uten uhell. Vi ville ikke lett her om vi ikke viste at det er trygt.

Han er kjent med at Arctic Sunrise er på vei mot Tromsø, men ønsker ikke å spekulere i hva som vil skje når skipet kommer til Barentshavet.

– Det viktigste er at de holder seg til lovlige demonstrasjoner. Det er ikke ulovlig å demonstrere. Det som er ulovlig er å ta seg ombord i en rigg.

Gulowsen fra Greenpeace vil ikke gå inn på nøyaktig hva skipet vil foreta seg når det ankommer boreområdene, men gir uttrykk for at hovedformålet er å demonstrere for å skape oppmerksomhet rundt boringen.

Rettssak i november

To av brønnene er omfattet av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for ugyldig tildeling av lisenser, som de mener er i strid med grunnloven.

Rettssaken begynner 14. november. Miljøorganisasjonene reagerer sterkt på at Statoil vil bore før det.

– Vi forholder oss til at søksmålet er mellom miljøorganisasjonene og staten. Vi har bare blitt tildelt leteområder av staten, og da har vi en forpliktelse til å gjennomføre boreaktiviteten, sier Eek fra Statoil.

Både politiet og Kystvakten sier de er kjent med situasjonen og vil følge med på hvordan den utvikler seg.