Spansk anarkistgruppe truer med angrep mot turister

Gruppen ønsker å få en slutt på det de mener er ødeleggende turistifisering av området.

En gruppe anarkister som protesterer mot masseturisme i Spania truer med flere angrep etter at de angrep en buss med britiske turister i Barcelona, skriver The Times.

Gruppen, som kaller seg for Arran, skal ha publisert en video av at maskerte medlemmer ødelegger dekkene på bussen.

Ingen kom til skade i angrepet, men politiet har startet etterforskning av gruppen etter at de også vandaliserte sykler leid ut til turister i Barcelona.

På sin offisielle Twitter-konto skriver gruppen at de ønsker å stanse turismen i landet som de mener ødelegger Mallorca og gjør livet vanskelig for arbeiderne i Catalonia.

Reisebyråer advarer nå mot at gruppen kan utgjøre en risiko for turister i området.

Til The Times sier Laura Flores, en av lederne for Arran, at de ikke kan utelukke nye angrep mot turister.

Gruppen ble grunnlagt i 2012, og har som mål å «gjøre en ende på det kapitalistiske systemet og global urettferdighet».

Gruppen er ikke alene om å kjenne på effektene av turisme – tusener har protestert i Venezia over skaden millioner av turister påfører byen, melder The Independent.

