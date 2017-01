Sophie Elise raser mot Sylvi Listhaug

Blogger Sophie Elise mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke gjør annet enn å ødelegge folks liv.

I sitt siste blogginnlegg tordner den kjente bloggeren mot Sylvi Listhaug.

Sophie Elise Isachsen er svært opprørt etter at det ble kjent at bioingeniør Mahad Adib Mahamud som har bodd i Norge i 17 år, nå sendes ut, slik TV 2 har omtalt.

– Sylvi har besluttet at det skal bli lagt inn flere millioner ekstra kroner til UDI hvert år for å ettersøke om hvem som kan ha løyet på søknadene sine i fortiden. Hallo i fuckings luken. Nå har enda en av så veldig mange som faktisk bidrar til dette landet mistet sin rettighet her. Er det noe jeg kan gjøre? Kan jeg seriøst gjøre noe? For jeg har veldig lyst, skriver Sophie Elise.

FÅR KRITIKK: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Helge Mikalsen , VG

UDI påstår ifølge TV 2 at bioingeniøren Mahamud løy seg til norsk statsborgerskap da han kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, og har fått inndratt statsborgerskapet sitt.

Ifølge TV 2 har UDI fått beholde de rundt 200 stillingene de fikk under asylkrisen, mot klare føringer fra Listhaug om at de skal gå igjennom gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl.

– Kan vi slutte å slå ring rundt mennesker som ikke er medmennesker, kan vi få Leo Ajkic som statsminister eller kan han i det minste ta Sylvi med seg på tur i neste sesong av serien sin? Kan hun slutte å smile på bilder som om hun gjør noe annet enn å ødelegge livene til folk? Kan vi, nok en gang, bare være snille mot hverandre, fortsetter bloggeren.

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og bedt om Sylvi Listhaugs kommentar til innlegget.