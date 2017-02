Kommunen tar over søppelhåndteringen: Koster 40 millioner mer

Etter titusenvis av klager, brudd på arbeidsmiljøloven og økonomisk trøbbel har Oslo kommune droppet Veireno og vil ta over søppelhåndteringen selv. Det blir dyrere for Oslos innbyggere.

Det koster omtrent 40 millioner kroner mer å drifte avtalen for kommunen, bekrefter konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg til VG. Det betyr økt renovasjonsavgift for Oslos innbyggere.



– Anslaget er at det blir drøye fem prosent økning. Vi har ikke den helt nøyaktige satsen, men trolig blir det noen hundrelapper for de fleste, sier Arild Sundberg.

Søppeltømmere ansatt i kommunen er nemlig dyrere å drifte.

– Hvis vi skal drive på samme nivå som Veireno, med 170 ansatte og ikke tape penger, blir det litt dyrere. Oslo kommune har dessuten en bedre, men litt dyrere pensjonsordning, og vi har tatt høyde for ekstrabiler å sette inn for å redusere risikoen for brudd på arbeidsmiljøloven, sier Sundberg.

– Ikke smertefritt



– Denne løsningen betyr ikke at alt vil gå smertefritt fra i morgen av. Men når kommunen tar ansvaret, har vi mer direkte kontroll på at rettighetene til de ansatte blir ivaretatt, sa byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg på en hasteinnkalt pressekonferanse i Oslo rådhus søndag kveld.

Søppel-rotet * Under det forrige byrådet i Oslo ble avfallskontraktene i hovedstaden gitt til selskapet Veireno. Selskapet hadde ennå ikke fylt ett år da det fikk tidenes største renovasjonskontrakt for 420 mill. kroner. * Veirenos tilbud var ca. 80 millioner kroner lavere enn nest laveste tilbud. Pris ble vektet med 75 prosent i tildelingen. * Nærmere 8000 nøkler til søppelrom og -beholdere byttet hender, nye renovatører måtte lære rutene og bli kjent med hvor beholderne sto. * Renovasjonsetaten og Veireno AS fikk også problemer med innføring av ny teknologi og samkjøring mellom ulike IT-systemer. * Veireno skulle etter planen gjøre jobben mer effektivt med færre biler og ansatte, med optimaliserte ruter og to skift. * I stedet har avfallsabonnenter i Oslo opplevd at tonnevis med søppel har hopet seg opp – og ikke blitt hentet på flere uker. (Kilder: Oslo kommune, Dagsavisen, LO, VG)

Byrådet bekreftet da det mange hadde ventet på: De avslutter kontrakten med Veireno og tar over håndteringen av avfall selv allerede fra mandag morgen.

– Hvordan skal dere sørge for at søppelhentingen fungerer bra i Oslo?

– Det er grepet som vi har gjort nå, at kommunen overtar driften. Da er vi tettere på, vi kan justere rutene og driftsmodellen som i dag eksisterer, sånn at avfallet til folk blir hentet. Det er en styrke for kommunen å gjenvinne den kompetansen som man tydeligvis har mistet, sier Berg.

– Hvordan skal innbyggerne i Oslo har tillit til at kommunen nå kan gjøre jobben etter denne episoden?

– Jeg tror at Oslo kommune har lært mye av prosessen, og det er veldig mange flinke folk i Renovasjonsetaten som har fulgt opp Veireno ganske tett over ganske lang tid for å få dem opp på beina, som vi har sett den siste tiden. Nå kommer direktøren i etaten til å oppbemanne og skape en bedre driftsorganisasjonen, noe som kanskje har manglet i Veireno. Vi får betydelig mer kontroll over tjenesten vi tilbyr innbyggerne våre, sier miljøbyråden.

Kan ikke love å følge loven



Kommunen vil overta Veirenos system, som innebar en total omlegging av søppeltømming i byen og en vesentlig økning i arbeidsmengde for de ansatte.

Før Veireno tok over kjørte 130 søppeltømmere fem dager i uken. Nå er det 170 mann i sving, og det tømmes i helgene.

Det er ikke bestemt om kommunen vil legge om eller reversere disse endringene, men renovasjonssjef Sundberg, sier det blir justert etter behov.

Kommunen kan heller ikke love at de vil kunne drive uten å bryte arbeidsmiljøloven, men understreker at det er et mål.

– Jeg kan ikke love store endringer over natten, det ville være urealistisk.

Øker gebyret



Mens kontrakten med Veireno går rett i…søpla, overtar Oslo kommune både biler, leasingkontrakter, utstyr og ansvaret for 170 ansatte.

– Når vi nå velger den løsningen vi gjør, så er det for å skape ro, sikre avfallshenting og sørge for forutsigbarhet for de ansatte, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Siden 3.oktober i fjor har selskapet Veireno slitt med å oppfylle kontrakten med Oslo kommune.

Nå forsikrer byrådet at de har ryddet opp. Sundberg har vært sentral, fra han ble ble satt inn som ny leder for Renovasjonsetaten i januar. Da ville partiet Rødt kaste søppelbyråden.

Sundberg sier at søppelinnhentingen allerede går bedre.

– Avfallsinnhenting går nå bra. Sist uke kom det inn 569 klager, men det må ses i lys av 125.000 tømminger, understreket han.

Han bekrefter at de i en tid har vært i tett dialog med søppelbransjen i Norge, for å forstå hvordan den fungerer. Da det i forrige uke ble klart at Veireno slet økonomisk, åpnet det seg en mulighet for å avslutte kontrakten.

Et av tiltakene som skal bedre søppelinnhentingen i Oslo er bedre ruter.

– Vi skal gjennomgå rutenettet, slik at vi sikrer at ikke enkelte ruter er for lange, og at man dermed gang på gang bryter arbeidsmiljøloven. Vi må ha et gjennomførbart rutenett. Vi har også en reservekapasitet på biler som vi kan sette inn der det er behov, sa han.

– Veireno måtte bort



Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg sier jobben med å avvikle kontrakten med Veireno uten å skape enda flere søppel-problemer for oslobeboerne, har vært vanskelig.

Berg sa at inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men at det endret seg for tre uker siden. Da kom det frem at det hadde forekommet en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50, som Veireno ikke hadde rapportert til kommunen.

Fra da hadde byrådet grunnlag for heving.

– Det ble klart at Veireno måtte bort. Spørsmålet var bare hvordan. Vi måtte unngå en dramatisk stans i innhentingen av søppelet. Derfor måtte det bli en styrt avvikling av kontrakten. Men selv når det det var klart at vi hadde adgang til å gjøre det, kunne vi ikke gjøre det umiddelbart. Å heve kontrakten ville bety at søppelet ikke ble hentet fra dagen etter. Da ville problemene fra i høst fremstå som en mild bris, sa Berg.