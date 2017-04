Varsel: – Snøskredfaren ikke over

Etter en periode med mye snø titter finværet igjen frem i Nord-Norge. Men snøskredfaren henger igjen.

De innbydende dynene av snø som nå åpenbarer seg under solen i Tromsø, Lyngen og store deler av Nordland, kan være lumske, advarer snøskredvarsler Espen Nordahl i NVE.

– Snøskredvarselet for Tromsø og Lyngen er nå endret fra moderat til betydelig (faregrad 3 av 5). Det er kommet mer snø enn forventet og har vært en del vind. Fokksnøen som har lagt seg i leområdene ser innbydende og urørt, men her skal man være obs. Nysnøen trenger noe dager på å sette seg skikkelig og bli mer stabil når det ikke er mildvær, sier han.

Torsdag denne uken gikk det et massivt snøskred over E8 i Lavangsdalen, som bilen Odd-Ivar Chruickshank satt i.

Ifølge pent.no er det meldt om knallforhold i Tromsø i helgen, med få minusgrader og sol, i alle fall lørdag og søndag formiddag.

– Folk vil selvsagt ut i dag, og når det er så fint vær som nå er det lett å glemme snøskredfaren. Bruk hodet, følge med på skredvarsler og vær alltid obs i fjellet. Det er falt mye snø i de nordligste landsdeler i det siste.

Den 1,5 mil lange strekningen i Lavangsdalen som var stengt etter skredet er nå åpnet. Det gjenstår en del opprydningsarbeid, men veien er farbar, melder Troms politidistrikt.

Skredfare ned



Når det gjelder landet ellers er det mindre snø, men også i fjelltraktene lenger sør er det skredfare i fjellet.

– Det er mildvær og stabile forhold, med snøskredfaregraden til 2, sier Espen Nordahl.

Jevnt over er skredfaren liten, med faregrad 2 og 1, ifølge varsom.no.

– Påsken nærmer seg med stormskritt. Hvordan vurderer dere skredfaren i fjellet i påsken?

– Det for tidlig å si, men de ter meldt litt mildere i Tromsø til uken, med en del nedbør, finere inn mot neste helg, som er palmehelgen, sier han.

Mange redningsaksjoner

Røde Kors har gjennomført langt flere leteaksjoner hittil i år enn på samme tid i fjor. Ifølge seksjon for hjelpekorps har det hittil i år vært gjennomført 411 søk og redningsoppdrag. På samme tid i fjor var antallet 654.

Dersom man kun ser på skred isolert har Røde Kors hittil i år registrert 15 oppdrag, mot 20 i 2016

– Grunnen til denne store forskjellen er at påsken i år kommer veldig sent. På denne tiden i fjor hadde vi allerede lagt inn store deler av påskestatistikken. Vi har ikke grunnlag for å si at det er noen spesiell økning i leteaksjoner denne vinteren, sier leder for seksjon for hjelpekorps i Røde Kors, Kai Roger Vatne.

– Hvordan ruster dere for påsken?

– Vi forventer at det blir like mange folk i fjellet som normalt og setter opp legger opp beredskapen som ved tidligere påsker. Det gjør vi uansett, og så er vi klare hvis det skjer noe, sier Vatne.