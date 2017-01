Dagsfersk Snapchat-nyhet

Sveip helt til høyre på Snapchat i dag og se noe historisk. Som første mediehus i Norden lager nemlig VG nå en egen utgave for Snapchat.

Mandag er den første Snapchat-utgaven tilgjengelig i appen. VG er dermed en del av medier verden over som produserer eget innhold for Snapchat-formatet, som kalles Discover.

Vil du se den første utgaven? Trykk her!

KODE: Er du ikke på mobilen, ta bilde av denne med Snapchat og kom rett til utgaven!

Snapchat er mest kjent for sin bilde- og chatfunksjon, hvor bilder du sender til vennene dine forsvinner etter noen sekunder. I 2015 lanserte de imidlertid Snapchat Discover, en tjeneste som tilbyr innhold fra flere store mediehus som CNN, Daily Mail, Buzzfeed, National Geographic og MTV.

Og fra og med mandag også VG, som det første mediet i Norden.

I appen sveiper du helt til høyre, og finner VG blant de andre utgavene.

Daglige utgaver



– Snapchat er et av de selskapene i verden som ligger lengst fremme i historiefortelling og brukeropplevelser på mobil. For VG å få fast plass på denne plattformen er veldig interessant. Det gir oss muligheten til å treffe en ung målgruppe på en annen måte enn på VGs egne plattformer, og ikke minst vil det gi oss mye læring og innsikt som vil drive oss ytterligere i mobil retning, sier strategidirektør Thomas Manus Hønningstad i VGTV.

I Discover-utgaven vil det, i likhet med andre utgaver av VG, finnes annonser.

– Med VGs kanal på Snapchat blir det for første gang mulig å kjøpe norske Snapchat-brukere, og vi opplever stor interesse blant annonsørene for denne løsningen og salget har til nå gått over all forventning, sier Hønningstad.

VGs utgaver på Snapchat vil være tilgjengelig fra rundt klokken 07.00 om morgenen syv dager i uken. Og om det blir en suksess gjenstår å se.

– Inntil videre er ikke Snapchat noe vi kommer til å bli rike av. Vi har vært i dialog med andre medier, blant annet Wall Street Journal, som sier det samme: Man blir ikke rik, men man bygger mye læring. Dette er jo å disrupte alt fra produksjon til distribusjon. Samtidig bygger man merkevarebevisstgjøring og det ligger det mye verdi, sa digitalredaktør Ola Stenberg til Medier24 fredag.