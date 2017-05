Sikkert vårtegn: Laaaange passkøer

Sommerferien nærmer seg og har du ikke passet i orden, må du regne med å vente en stund.

I Trondheim er første ledige time i slutten av juni. I Oslo er det ikke mulig å få time til å bestille nytt pass i løpet av de neste 30 dagene.

– Det er dessverre slik, opplyser Eirik Wilmann ved komunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt til VG.

VG har blitt kontaktet av flere lesere de siste dagene som nå ikke vet hvordan de skal rekke å få fornyet passet sitt før de reiser på ferie.

– Hvis dette er tilfelle, og ikke en midlertidig datafeil, kan politiet ha stilt seg i en posisjon som gjør at tusenvis av innbyggere ikke får kommet seg på utenlandsferie.

Det skriver Øystein Fossen som har forsøkt gjentatt ganger å bestille time til fornyelse av passet til sønnen sin i en e-post til VG.

– Snakk om elendig system, skriver en annen opprørt leser.

– Det eneste publikum kan gjøre er å sjekke på politiets nettside for elektronisk timebestilling og håpe at noen har dobbeltbooket og eller avbestilt en time. Eller: Det går an å sjekke nabodistriktene og høre om det er ledige timer der. Det er fullt mulig, sier Wilmann.

Han påpeker at dette er en situasjon som har gjentatt seg hver eneste vår de siste årene.

– Slik er det dessverre hver eneste vår. Vi har gjort det vi har kunnet og har oppbemannet og lært opp vikarer, sier Wilmann.

Situasjonen er ikke bedre, hverken i Bergen eller Trondheim.

– Den første timen vi har ledig for fornyelse av pass er i begynnelsen av juni. I tillegg må folk beregne en uke til fjorten dagers leveringstid, altså en drøy måned før man har passet i hånden, sier gruppeleder for pass Atle Holmen ved Bergen vest politistasjon til Bergens Tidende.

I Trondheim må du nå vente halvannen måned for å få nytt pass. Dersom man vil forhåndsbestille time skriver Adresseavisen (bak betalingsmur).

Drop-in-timer er da eneste alternativet for folk som ikke har forhåndsbestilt time, men da må man ifølge avisen belage seg på lang ventetid på politistasjonen.