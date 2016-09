Lurer du på noe om sex? Spør VG-sexologene

Har du spørsmål om seksualitet det er vanskelig å finne ut av på egenhånd? VGs sexologer Haakon Aars og Bianca Schmidt svarer i ny spalte.

Sexolog og gestaltterapeut Bianca Schmidt og lege, sexolog og psykiater Haakon Aars tar nå imot spørsmål. De svarer på alt som handler om kropp, kroppsbilde og seksualitet med alt det innebærer av lyster, gleder eller også problemer.

Spør VG-sexologen Send mail til sexologen@vg.no Blir spørsmålet ditt publisert, vil du være anonymisert. Men husk å oppgi kjønn og alder.

– Dette er et forum for deg som trenger å få svar på noe det kan være vanskelig å spørre andre om, for fortsatt er det tabu å snakke om seksualitet og samliv, sier Aars.

Aars er utdannet både lege, psykiater og sexolog. Han har mer enn 30 års erfaring med klinisk arbeid med seksualitet og samliv. Han er også forfatter av boken «Menns seksualitet». Aars har en særlig kompetanse på menn, sex- og samlivsproblemer av både fysisk og psykisk art, problemstillinger rundt seksuell orientering og ulike sykdommers påvirkning på seksuell helse og samliv.

LANG ERFARING: Sexolog Haakon Aars har 30 års erfaring med å svare på spørsmål innen sex og samliv, og understreker at ikke noe spørsmål er for dumt eller flaut. Foto: GISLE ODDSTAD, VG

Bianca Schmidt er utdannet klinisk master i gestaltpsykoterapi og sexolog. Hun har mer enn 20 års klinisk erfaring. I likhet med Aars har hun lang erfaring med å hjelpe mennesker med ulike seksuelle og relasjonelle problemer. Schmidt har særlig kompetanse på kvinners problemstillinger knyttet til seksualitet, kropp, psykiske helse, selvfølelse og samlivsutfordringer. Hun har et stort hjerte for hva det innebærer av håp, smerte, lengsel og glede ved å være singel.

-Vi ønsker at folk skal føle seg fri til å spørre om hva som helst. Spesielt tenker jeg det er viktig å spørre om det som tar bort litt av livsgleden, sier Schmidt.

For å gå med ubesvarte spørsmål, spesielt på det seksuelle området, kan være svært ødeleggende, sier de to.

– Det er ekstremt begrensende for vår livsutfoldelse når vi blir gående alene med det som plager oss. Det blir som en bikube av tanker hvor vi svermer rundt det ene temaet, og det tar over mer og mer av livet, sier Schmidt.

LIVSGLEDE: Sexolog Bianca Schmidt har mer enn 20 års erfaring med å gi råd, og oppfordrerer alle til å spørre om alt innen sex og samliv som er til hinder for deres livsglede. Foto: GISLE ODDSTAD, VG

– Å gå med ubesvarte spørsmål på disse områdene kan i verste fall føre til depresjon. For eksempel er et godt fungerende sexliv symbolet på manndom for mange menn, og seksualitets- og samlivsproblemer påvirker derfor selvtilliten og hele livsgleden hans, sier Aars.

De understreker at ingen spørsmål er for dumme eller for flaue.

– Utrolig mange har spørsmål de brenner inne med fordi de synes det er vanskelig og pinlig å ta det opp, selv hos lege eller psykolog. Men folk skal vite at har man et problem så er man garantert ikke den eneste i verden som har det slik, sier Aars.

De to understreker også at spørsmålene de får også kan bli til hjelp for andre dersom de blir valgt ut for publisering.

– Andre vil finne trøst i at de ikke er alene om å ha det slik, og de vil også kunne lære av svarene, sier Aars.

Spørsmålene som sendes inn går kun til de to sexologene. De velger ut et spørsmål, fortrinnsvis hver uke, som en av dem svarer på. Spørsmålet og svaret publiseres i anonymisert versjon i VG og på VG+.

Har du noe du lurer på, så er du altså hjertelig velkommen til å sende inn ditt spørsmål når som helst til e-postadressen: Sexologen@vg.no