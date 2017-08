Advarer mot nytt dop-godteri

Såkalt «Snopdop» har blitt populært i Norge. Mange kjøper godteriene, som inneholder virkestoffet THC, på nett.

Et av de viktigste utviklingstrekkene som trekkes fram av Kripos i nye tall fra 2017 er at det er gjort beslag av godterier med THC.

Såkalt «Snopdop» kommer i alle former og farger, og ser ut som helt vanlig godteri du kan kjøpe på matbutikken. Det finnes i form av alt fra kjærligheter på pinne til vingummi og karameller.

– Det er en ny trend at vi får inn flere beslag av denne typen, sier pressekontakt Axel Due i Kripos.

Om man spiser et slik karamell må man regne med mer enn et sukkersjokk. Godteriene inneholder nemlig virkestoffet THC, som er et av de to hovedvirkestoffene i cannabis.

– Det er ganske mye THC i bare en liten colaflaske, sier Kari Frey Solvik, seksjonsleder for Kripos' seksjon for narkotikaanalyse

I fjor høst: Klart nei til legalisering av cannabis.

Større fare for psykose med godterier

Solvik påpeker at det er en viktig forskjell på snopdop, og hasj og marihuana:

– Risikoen for psykotiske reaksjoner er større, sier hun.

Det er nemlig stor forskjell på de to hovedvirkestoffene THC og GBD i cannabis. Godteriene inneholder bare stoffet THC, som er det stoffet som påvirker hjernen og gir brukeren en rusfølelse.

– I hasj og marihuana har man også et stoff som heter CBD som er angstdempende. Dette stoffet finner man ikke i disse produktene, sier hun.

Lærer: Fikk servert hasj-kake av elev.

– Tilgjengelig for en større brukergruppe

På Kripos' kontorer i Oslo har de et stort utvalg av beslaglagte cannabisgodterier.

– De som bestiller godteriene, gjerne på nett, vet nok hva de bestiller. Men blir de tatt ut av emballasjen ser det ut som et hvilket som helst godteri man har kjøpt på butikken, sier Solvik.

Hun tror denne formen å innta cannabis på gjør rusmiddelet tilgjengelig for flere.

– Produktene ser ikke så farlige ut. Det er nok produkter som blir tilgjengeliggjort for en større brukergruppe enn de tradisjonelle, mener hun.

Dosene i godteriene er ofte høye, og én brukerdose kan være så lite som en kvart karamell, forklarer hun.

I tillegg tar lenger tid før man merker effekt av stoffet enn om man inntar det på andre måter, derfor kan man ofte ende opp med større effekt enn planlagt om man spiser for mye.

Ulovlig medisin: Kjemper for å gi Zarah (1) behandling med cannabisolje.

En ny utvikling i Norge

Kripos' nye narkotikastatistikk for første halvdel av 2017 viser at cannabis fortsatt er svært populært blant nordmenn. Første halvår av 2017 ble det beslaglagt hele 1742 kilo cannabisprodukter, fordelt på 6716 beslag.

Et av de viktigste utviklingstrekkene som trekkes fram av Kripos er at det er gjort beslag av godterier med THC.

Pressekontakt Axel Due i Kripos sier dette har sammenheng med at cannabis har blitt legalisert i land utenfor Europa, og at dette har bidratt til utvikling av nye produkter som det er enklere for personer på det norske markedet å få tak i.

Hasj utgjør fortsatt 79 prosent av beslagene og 72 prosent av mengdene i Norge. Som i Europa for øvrig har styrkegraden i cannabisprodukter vært kraftig økende de siste årene, skriver Kripos i rapporten.

Debatt: En ruspolitikk som virker.