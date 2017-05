Stephen Hawking: Vi må forlate jorden om 100 år

Det er bare å begynne å spare til romdrakt og reisen til Mars, skal vi tro fysiker og matematiker Stephen Hawking. Han mener menneskeheten må kolonialisere seg på andre planeter innen hundre år for å overleve.

Det er i en ny BBC-dokumentar at den kjente vitenskapsmannen tar til orde for at tiden er i ferd med å renne ut for jorden. Vi har langt dårligere tid enn de tusen årene som tidligere er blitt antydet.

Skal menneskeheten overleve alt det som truer; klimaendringer, epidemier, overbefolkning, sammentreff med asteroider, virusutbrudd, trussel for atomkrig og den kunstige intelligensens overtagelse, så må vi gjøre oss klare for å finne en livseksistens utenfor jordens overflate. Og det fort.

Slik har vi ikke sett: Saturns atmosfære

De neste hundre årene kan bli de farligste i historien for Moder Jord, frykter Hawking.

Sammen med sin tidligere student Christophe Galfard, har Stephen Hawking (75) i dokumentaren «Expedition New Earth», reist jorden rundt for å finne ut av hvordan mennesker kan overleve i miljøer like utfordrende som dem i verdensrommet, ifølge The Telegraph.

SKEPTISK: Astrofyiker Eirik Newth tror ikke det blir masseevakuering av folk fra jordkloden og til verdensrommet om hundre år. Foto: Janne Møller-hansen , VG

– De skal sannsynligvs på en reise til jungelen, ørkenen, Antarktis og Arktis for å se hvordan mennesker kan overleve til tross for ekstremt dårlig ressurstilgang. Vi vet at mennesker er utrolig tilpasningsdyktige og evner å klore seg fast, selv på Mars, sier astrofysiker Eirik Newth.

– Spør inuittene på Grønland eller folket i Asmat-regionen i Indonesisk Ny Guinea. Mennesker kan klare alt. Hodejegerne på Ny Guinea overlevde på en blanding av sagopalmer og menneskekjøtt i en sump.

Newth har for øvrig ikke stor tro på at det vil foregå en masseemigrasjon fra jorden og ut i verdensrommet om hundre år fra nå, i 2117.

– Jeg er skeptisk til selve ideen, både på grunn av de teknologiske utfordringene og på grunn av de enorme kostnadene. Vi er på vei rett inn i den kostbare eldrebølgen, jeg tror ikke mange vil putte penger i Hawkings fremtidsspådom.

Til Mars om åtte år



Selv har den britiske vitenskapsmannen som er lenket til rullestolen etter at han som 20-åring ble rammet av en uhelbredelig og progressiv nevromotorisk sykdom, bestilt plass på et av Virgin Galactics romfartøyer ut i verdensrommet.

ASTRO: Virgin-sjef, Richard Branson, i romdrakt under et Volvo-show i New York i 2005. Foto: Richard Drew , AP

Nå mener han at det er på tide for flere av oss å kjøpe enveisbillett fra kloden.

Mer om hva Stephen Hawking mener: Dødssyke må få mulighet til dødshjelp

Mannen bak planene om å starte en kommersiell «linje» ut i rommet, Virgin Record-grunnleggeren Richard Branson, har jobbet siden 2009 med å frakte folk ut i rommet. Planene blir stadig utsatt.

– Det eneste romskipet som kan ta med passasjerer ut i verdensrommet i dag er den russiske raketten «Sovjuz». Den kan ta med tre mennesker til en pris av 50 millioner dollar. Kineserne har også en rakett, men den er så hemmelig at ingen utlendinger får reise med den. Tesla-grunder Elon Musk jobber med å legge til rette for å bygge en «backup-sivilisasjon» på Mars, men det vil ta lang tid før en slik koloni blir forsynt med de tusenvis av produkter og tjenester vi alle sammen omgir oss med i hverdagen, mener Newth.

De første legger trolig av gårde til Mars om rundt åtte år. Allerede innen utgangen av året skal Musk etter planene teste en stor rakett. Det store problemet er finansieringen av det videre prosjektet. Elon Musk har vært vag på hvordan romeventyret skal finansieres.

Den norske astrofysikeren og forfatteren Eirik Newth spøker med at en koloni på Mars mest sannsynlig vil ligne Senterpartiets drømmesamfunn i den første tiden; utelukkende bønder, riktignok i en høyteknologisk utgave. Ikke en eneste ulv, og sauer som går rundt og breker i romdrakter. Ingen dyr vil leve på Mars den første tiden mennesker bor der, fordi de er for kostbare å frakte og fø på, samt representerer en stor smittefare. De første marsboerne vil være vegetarianere.

Husker du? Eirik Newth danser med kosteskaft

Eirik Newth tror ikke nødvendigvis at Stephen Hawking tar feil om hvilken retning jorden begeveger seg i, mange prognoser understøtter det han peker på.

– Klimaendringene kan selvsagt løpe løpsk, det kan komme et metanutslipp fra Sibir, temperaturøkningene kan gå mye raskere enn dagens prognoser, det kan tenkes at vi bygger kunstig intelligens som utkonkurrerer oss og at tenkende maskiner får kontroll i verden. Det finnes ingen grenser for hvor intelligente maskinene kan bli, men den menneskelige intelligens kan ikke bli særlig større enn den er nå. Det finnes fysiske begrensninger på hjernen vår.

Når det gjelder epidemier, er det liten sannsynlighet for at det skal oppstå en supersykdom som dreper 99 prosent av verdens befolkning. Det er 700 år siden verdens verste pestepidemi, Svartedauden, som tok livet av opptil 60 prosent av den europeiske befolkningen, minner Newth om.

Røft hundreår



– Det vi burde være aller mest redd for, er det som kan legge sivilisasjonen død i løpet av en halv time. En atomkrig mellom verdens supermakter. Trolig var det bare flaks at dette ikke skjedde på 80-tallet. I dag er det ikke så mange dårlige våpensystemer, men hovedbekymringen for verdens videre eksistens er atomvåpen, mener Newth.

– Stephen Hawkings fremtidsanalyse er såpass pessimistisk at verdens befolkning kanskje umiddelbart burde stoppe å formere seg?

MER ULV: Færre folk kommer til å bo på landet, skogen vil vokse frem og det blir flere ville dyr, som ulv, spår Eirik Newth. Disse ulvene tilhører Namskogan familiepark. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

– Vi er allerede på vei mot en verden med færre etterkommere. Fødselstallene synker i over 100 land i verden. Det er vanlig å forklare mye av velferdsveksten i Vesten etter 2.verdenskrig med befolkningsvekst. At vi blir færre fremover er likevel helt greit. Miljøet trenger et pusterom.

Ut på tur? Åtte nye planeter funnet i verdensrommet

– Hvor stor grunn har vi til fremtidspessimisme, når en fremtredende britisk vitenskapsmann ber oss evakuere jorden om bare 100 år.

– Vi har et røft hundreår foran oss. Men jeg er grunnleggende optimist. Klarer vi å navigere oss gjennom den politiske ustabilteten sammen med atomvåpnene, har jeg godt håp for 2117. Mange tenker at de teknologiske endringene blir de aller største. Jeg tror de sosiale endringene er det som kommer til å endre seg mest. Vi kommer til å få helt nye måter å leve og jobbe på.

Newth er sikker på at folks forbruksmønster vil endres dramatisk. En annen ting kommer også til å skje: På landet bor det knapt folk om hundre år.

– Naturen og ville dyr kommer til å rykke frem. I 60 av verdens land er skogene nå på fremmarsj. Vi vil oppleve en «rewilding». Ulven kommer til å vinne i deler av landet. Ja, selv fremtredende Fremskrittsparti-politikere kommer til å spise spirer og sykle til jobben om hundre år, sier Newth.

I mellomtiden må vi andre kanskje begynne å spare til de masseproduserte romdraktene som kommer i selvflygende kontainere fra Kina. Når vi bestiller chartertur til Mars, for å besøke gravstøtten til Stephen Hawking som reiste av gårde sammen med Richard Branson, trenger vi bare å tenke på det, så klikkes det på returbilletten fra Mars og tilbake til jorden.