Ber kommuner tjene penger på dass

Monica Mæland (H) har lukket pengepungen og håper fattige kommuner finner sin indre kremmerånd. Lån penger, bygg toaletter, ta betalt.

VG viste forrige uke hvordan turister i Lofoten legger igjen søppel, avføring og brukt toalettpapir. Kommunene ber om turistskatt for å takle turistboomen. Samtidig er Geiranger fylt til bristepunktet av cruiseturister.

Men turistskatt-kravet møter døve ører hos næringsminister Monica Mæland (H). Hun avviser ny skatt og vil heller ikke by på friske skattekroner. Isteden ber ministeren kommunene ha næringsvett og ta initiativ selv.

– Det er fullt mulig å bygge parkering, dusj og do-fasiliteter, og ta godt betalt av de gjestene som besøker Lofoten. Da betaler de for varene de får, sier hun til VG.

– Jeg mener ikke at kommuner skal prioritere å bygge toaletter fremfor skoler og sykehjem. Tvert imot, kommunene skal tjene på reiselivet, både ved å gjøre verdiskaping ut av det og lage helårs-arbeidsplasser, sier Mæland.

Lukker pengepungen

Ordfører Hans Fredrik Sørdahl (Ap) i Flakstad kommune har stått i bresjen for kravet om turistskatt. Pengene han får fra staten går til lovpålagte oppgaver som skole og omsorg. Han mener han ikke har råd til å drifte turist-do i tillegg.

– Jeg ber han ikke om å bruke kommunale penger. Jeg ber han faktisk tjene penger på det han bygger, sier Mæland.

To av seks kommuner i Lofoten står på ROBEK-listen, på grunn av svak økonomi. For å finansiere kommunenes nye attåtnæring ber hun dem ta opp lån.

– Men det blir ikke mer penger fra dere?

– Ingen har dokumentert at det er problemet her. Du må ta betalt for de tjenestene du gir, men du må ikke kalle det en skatt og pålegge det alle, sier hun.

Mæland mener turistskatt er konkurransevridende, siden Norge allerede er dyrt. Hun er enig i at tilretteleggingen går treigt enkelte steder, men vil ikke endre systemet. Kommunene skal fremdeles bære stort ansvar og ha frihet.

– Skal vi bare fortsette i samme tralten fremover?

– Vi lever i en verden i endring, og det skjer veldig fort. Innovasjon Norge gjør fortløpende sine undersøkelser for at de skal korrigere kurs. Det er vårt verktøy for å følge opp reiselivet og skape flere arbeidsplasser. Sammen med reiselivet finner vi ut om vi må skru ting annerledes. De vet hvor skoen trykker, sier hun.

Vil utvide sesongen

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) anslår at turiststrømmen internasjonalt vil øke med 30 millioner hvert år. Innovasjon Norge har et reiselivsbudsjett på rundt 230 millioner kroner i året.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm vil lokke rett type turister til Norge.

– På nasjonalt nivå må vi bli flinkere til å gå sammen med de lokale. Hvis Lofoten ikke vil ha flere turister om sommeren, så bør vi bruke markedsføringen til å spre trafikken utover året. Vi må ta i bruk hele Norge, hele året, sier Holm til VG.

Holm peker på skreifisket, vinterturer og den røffe høsten i Lofoten som gode muligheter. Kulturturisme og opplevelser er også sektorer i vekst.

Samtidig understreker hun at initiativene må komme nedenfra.

Innovasjon Norge vil bidra til at lokale myndigheter og reiselivet sammen ser hvordan man kan hente ut verdier, slik at det fungerer for både fastboende og besøkende. Lofoten er ikke like fullt resten av året.

– De må ville løse dette lokalt. Vi kan legge til rette for bærekraftig turisme, tilby gode verktøy og sette satsingen i system, men vi kan ikke komme inn som en forlenget arm av departementet og redde alle, sier Holm til VG.