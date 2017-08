Slik ferierer verdenslederne

Staselige statsledere eller helt vanlige folk? Verdens mektigste er i hvert fall ikke fremmed for å dra på seg godbuksen når de drar på ferie.

Det er ferietid på den nordlige halvkule, og selv ikke verdens mektigste statsledere kan jobbe 365 dager i året.

Her er en oversikt over hva superlederne bruker ferien sin på.

Vladimir Putin

... OG GJEDDEN VAR SÅ STOR! Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu soler seg i «barisen» i Sibir. På samme tur fisket Putin etter gjedde med spyd i et av vannene. Foto: Alexey Nikolsky , AFP





Russlands president Vladimir Putin hadde finstasen på da han denne uken dro til Sibir.

Presidenten var kledd i militærgrønt, uten skjorte og med et par svært raske solbriller på sin tur til Tuva-regionen sør i Sibir. Ingen har vel kledd «fiskehatt-og-baris»-stilen bedre!

Mer om den russiske presidenten: Putin i homo-trøbbel

Putin har besøkt Sibir i feriesammenheng før, og benyttet denne tredagersturen til å fiske i fjellvann med spyd, sole seg, gå tur og sykle i fjellene, ifølge en uttalelse fra presidentens talsmann Dimitrij Peskov til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

– Han jaktet på en gjedde i to timer før han til slutt fikk tak i den. Det var en veldig kort, men veldig hendelsesrik tur, sier Peskov som beskriver klimaet i området som «rått», med temperaturer ned til fem grader om kvelden, selv om det fort blir varmt når solen skinner. De lave temperaturene hindret i hvert fall ikke presidenten å gjennomføre ferien i klassisk Putin-stil.

Angela Merkel

MISFORNØYD: Angela Merkel og hennes ektemann Joachim Sauer så ikke ut til å være videre begeistret over utsikten på fjelltur i Nord-Italia. FOTO: SPLASH NEWS NTB scanpix Foto: Splash News , NTB scanpix





Med gåstaver og sekk ble Tysklands forbundskansler gjennom tolv år fotografert sammen med sin mann Joachim Sauer i en fjellheis i Nord-Italia denne uken.

Både Merkel og ektemannen Sauer så ut til å ha en lite fornøyelig opplevelse av heisturen opp fjelltoppen i området Solda.

Mer om Tyskland: Krisen mellom Tyrkia og Tyskland forverret

Europas mektigste kvinne var iført sine tradisjonelle sommer-gevanter: rutete skjorte, turbukse og hvit caps. Merkel, som er kjent for å være en stabil og forutsigbar statsleder, overrasker heller ikke på garderobefronten – ifølge The Daily Mail er dette femte året hun besøker samme sted iført samme antrekk.

Theresa May

MAY I JULI: Storbritannias statsminister Theresa May trasker bortover fortauet med sin mann Philip på ferietur ved Gardasjøen. FOTO: POOL AND AP / ANTONIO CALANNI Foto: Antonio Calanni , AFP

Theresa May, Storbritannias statsminister, har også vært på ferie i Nord-Italia. Hun og ektemannen Philip tok seg tre uker på vandretur i de italienske og sveitsiske alpene. Her er de på tusletur i byen Desenzano del Garda ved Garda-sjøen i Nord-Italia.

Mer fra Storbritannia: Tar en U-sving i Brexit-forhandlingene

Hvem som styrer landet i Mays fravær, skulle visstnok være en hemmelighet – Downing Street nektet å si hvilken minister som ble utnevnt som Mays stedfortreder.

I ettertid viste det seg at Theresa May hadde stått oppført som den som styrte skuta mens hun var på ferie, noe som ifølge The Guardian er uvanlig.

Donald Trump

FERIEMODUS: USAs president Donald Trump småprater litt på vei ut av flyet med barnebarna Arabella og Joseph Kushner. De skal til Bedminster, Trumps private residens i New Jersey. FOTO: REUTERS/JONATHAN ERNST Foto: Jonathan Ernst , REUTERS, NTB scanpix





«The Donald» tar seg en pust i bakken fra dramaet i Det hvite hus, og har dratt på en 17 dagers golftur til sin egen private golfklubb i New Jersey.

Presidenten har av flere amerikanske aviser blitt kalt ut på å være «out of bound» når han tar såpass mye ferie. Trump har tidligere kritisert sin forgjenger Barack Obama for å spille golf og dra på ferie for ofte, og uttalte i valgkampen at han selv ikke kom til å ta noe særlig ferie dersom han ble valgt som USAs president.

På sin første dag i New Jersey, var han derfor raskt ute på Twitter for å avvise at dette var snakk om noen vanlig ferie.

Fikk du med deg? Trumps luksusreiser sprenger budsjettene

Noen formodentlig Trump-fiendtlige statistikk- og golfentusiaster har tatt det på seg å loggføre presidentens golfvaner og sammenligne dem med Obamas.

Ifølge nettstedet Trumpgolfcount.com har presidenten hittil vært på 41 besøk til golfklubber, hvorav han på 19 av dem helt sikkert har spilt golf. Ifølge The Independent er antallet golfrunder presidenten har spilt nærmere 33, men begge nettsider er enige om at presidenten har tilbrakt mer tid på golfbanen enn sin forgjenger.

Hørt samtalen? Scaramucci sparte ikke på skjellsordene i telefonsamtale med journalist

Hittil har Trump brukt 13 av sine 28 helger på ferie, for det meste på sin private residens Mar-a-Lago på Palm Beach i Florida. Presidenten virker altså å ha skiftet mening om ferie, og har allerede rukket å gi ferie på ubestemt tid til flere av sine ansatte, nyligst til sin forhenværende kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci, som bare fikk elleve dager i embetet.

Justin Trudeau

PLASK: Canadas statsminister Justin Trudeau benyttet en fridag til en padletur. Turen startet med et plask. En ansatt i staben fulgte fortvilet med fra land. Foto: Darryl Dyck , AP

Canadas statsminister Justin Trudeau blir av mange sett på som Donald Trumps rake motsetning. Der Trump valgte en komfortabel ferie på sin private golfresidens, gikk Trudeau for et mer eventyrlystent ferievalg – en kajakktur på landets vestkyst sammen med sin kone Sophie. Padleturen startet med et plask for statsministeren som endte på baken i vannet.

– Jeg er bare glad for at media var der for å dokumentere det, spøkte statsministeren etter uhellet.

Fikk du med deg? «Bromansen» mellom Macron og Trudeau hylles

Det var ikke bare det lille plasket på padleturen ved nasjonalparken Gulf Islands som fikk oppmerksomhet. Statsministeren tok seg nemlig også tid til å slå av en prat med et nygift par som var ute på padletur i finstasen. Det nygifte paret padlet opp til statsministeren for å ta en selfie.