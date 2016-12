Rapport: Oslo på MDMA-toppen i Europa

Oslo havner på topp blant 50 europeiske byer når det gjelder bruk av det farlige narkotiske stoffet MDMA.

Det viser en studie gjort av den europeiske Score-gruppen, i samarbeid med EUs narkotika-overvåkningsbyrå, EMCDDA i Lisboa.

I løpet av én helg fant forskerne 143,2 mg pr. 1000 mennesker i avløpsvannet i Oslo. Den norske hovedstaden troner dermed helt på toppen, foran Eindhoven i Nederland og Antwerpen i Belgia.

På hverdagene kommer Oslo på tredjeplass på listen over MDMA-bruk.

MDMA * MDMA kom på narkotikalisten i Norge i 1986, og ble kjent i rave- og housemiljøene som Ecstasy. MDMA er det primære virkestoffet i Ecstasy. * Siden slutten av 1990-tallet har ecstasytabletter blitt mindre populære. I dag er det mer vanlig å omsette MDMA i konsentrert pulver- eller krystallform. * Risikoen ved engangsbruk av MDMA er først og fremst knyttet til rusvirkningene. Ulykkesrisikoen er særlig økt hvis rusen gir illusjoner og hallusinasjoner. I høyere doser kan MDMA gi livstruende medisinske komplikasjoner med blant annet hjerneblødning, hjertearytmier og hypertermi. Slike komplikasjoner kan også opptre ved bruk av vanlige rusdoser. Kilde: Rustelefonen og Store norske leksikon

– Jeg var litt overrasket over at vi ligger så høyt, sier Kevin Thomas, forskningssjef ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til VG.

Han har ledet det europeiske prosjektet, som har eksistert siden 2011.

MDMA er det primære virkestoffet i ecstasy. Rusen kan gi en følelse av lykke, men også medføre svekket dømmekraft, konsentrasjonsvansker og gi hallusinasjoner, opplyser Folkehelseinstituttet.

I 2012 ble Oslo utpekt som Europas metamfetaminhovedstad.

Sterk økning av MDMA



De ferske tallene kommer fra et prosjekt som ble gjennomført i mars 2016. Avløpsvann i over 50 byer, i 18 europeiske land, ble analysert.

I praksis er dette en måte å ta urinprøver av et stort utvalg mennesker på.

Fra London i vest til Nicosia i øst, og fra Oslo i nord til Lisboa i sør, ble det tatt daglige prøver i en periode på én uke. Totalt ble avløpsvann fra rundt 25 millioner mennesker analysert.

Forskerne så etter spor av fire illegale rusmidler: Amfetamin, kokain, MDMA (ecstasy) og metamfetamin.

I de fleste byene var funnene av MDMA høyere i 2016 enn i 2011, med sterk økning i enkelte byer. Dette kan være relatert til økt renhet av MDM, eller økt tilgjengelighet og bruk av stoffet, ifølge pressemeldingen fra EMCDDA.

Stusser over funnene



Seksjonsleder i informasjonstjenesten Rustelefonen, Sturla Johansen, stusser over funnene.

– Dette er veldig oppsiktsvekkende. Jeg mistenker nesten at noe er galt. Jeg har vanskelig for å tro at Oslo er på topp i bruk av MDMA i Europa. Men vi visste at MDMA var på vei tilbake, etter forrige bølge rundt 2002-2003, sier Johansen.

Han hadde forventet at byene som scoret høyest på kokain, også scoret høyest på MDMA. Oslo kommer derimot langt ned på oversikten over kokain funnet i avløpsvann i løpet av en helg.



I Norge er avløpsvannet hentet fra Vestfjorden Avløpsselskaps renseanlegg (VEAS) i Bjerkås i Asker. VEAS renser avløpsvann for mer enn 600 000 personer rundt Oslofjorden og er landets største renseanlegg.

– Gjennom denne metoden kan vi i praksis fastslå hvor stort markedet for narkotiske stoffer i en by er. Det hadde vært fint om vi kunne gjøre dette også andre steder i Norge, sier Kevin Thomas.

– Har store svakheter



Anne Line Bretteville-Jensen, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, mener det er vanskelig å bruke metoden til å si noe om rusmiddelsituasjonen i Europa.

Flere europeiske land er ikke med, blant annet Sverige, Danmark, England, Polen og Frankrike.

– Avløpsanalyser er et nyttig supplement til spørreundersøkelser. De kan gi et øyeblikksbilde og si noe om hvilke stoffer som er i bruk. For samme by kan det si noe om utvikling over tid, men man kan ikke trekke konklusjon om antall brukere eller inntaket blant brukere, sier Bretteville-Jensen.

Hun legger til at forskjeller i bebyggelsen kan få store utslag.

– Eksempelvis vil avløpsvann fra steder med stort innslag av utesteder gi høyere nivåer enn analyser basert hovedsakelig på avløpsvann fra boligområder. Dermed kan man heller ikke sammenligne nivået på narkotikabruken blant ulike byer eller land, utdyper hun.

Økning i antall beslag



Hun sier bruken av MDMA er relativt lav i befolkningen.

– Men når vi ser på beslag, kan det tyde på at det har vært en økning de siste årene, fortsetter Bretteville-Jensen.

I 2014 tok hun initiativet til en studie som omfattet 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2014. Funnene viste at én av fire på byen i Oslo hadde nylig brukt illegale stoffer.

11 prosent oppga å ha brukt MDMA/ecstasy siste år. Analyser av spyttprøver viste at 1–2 prosent hadde nylig brukt stoffer som amfetamin, ecstasy/MDMA, NPS eller opiater.