Svensk hip hop-artist innrømmer dramatisk flyplassran

For femten år siden kjørte tre bevæpnede menn inn på Arlanda flyplass og stjal 44 millioner. Nå innrømmer Leo Carmona i hip hop-gruppen Kartellet at han sto bak.

Etter det som omtales som Sveriges største ran, har både gjerningsmenn og penger vært sporløst forsvunnet i femten år.

12. juli 2002 kjører tre bevæpnede og maskerte menn inn på Arlanda flyplass ved Stockholm. De kommer seg til et SAS-fly, hvor de overfaller to vektere som holder på med å laste over verdisaker fra flyet. Ranerne åpner ild, men ingen kommer til skade. De tar med seg 13 40-kilossekker med penger. Byttet er på 44 millioner kroner.

– Jeg angrer dypt

En måned etter at saken ble foreldet og politiet sier at de ikke kommer til å foreta seg noe mer, får Arlanda-ranet et ansikt.

Leo Carmona, som har vært mistenkt for ranet, har siden 2004 sittet i fengsel på livstid for oppfordring til drap. I et intervju med ETC innrømmer han at han var en av gjerningsmennene.

– Jeg planla det, og jeg var med på å utføre det. Og jeg angrer dypt, det har ødelagt livet mitt. Jeg kommer til å kontakte vekterne som ble utsatt og be om forlatelse, sier artisten til avisen.

Drapsofferet som Carmona sitter inne for å ha oppfordret til å drepe, var ifølge en polititeori med på Arlanda-ranet. Det avviser Carmona.

– Nei, den gutten var ikke med. Det han gjorde var å ville rane to av svenskene som var med meg på ranet. Han lykkes med å ta en mindre sum, forteller han.

Vil være et forbilde

Carmona startet hiphopgruppen Kartellet i 2008, som har gjort seg kjent i Sverige for sine kontroversielle tekster. Nå er det bare Carmona igjen, men han ønsker å fortsette med musikken, og vil være et forbilde.

– Med musikken og skrivingen til hjelp vil jeg bidra til å knuse illusjonen av det lykkelige kriminelle livet der alle er brødre og tar hånd om hverandre, og det ikke finnes grådighet og maktbegjær. Idag har jeg lykkes med å snu om på livet mitt og gjøre noe produktivt og konstruktivt. Jeg håper at jeg kan være et forbilde for folk med lignende bakgrunn som meg, sier han.

Senere i år kommer artisten med sin debutroman, «Spelet är spelet». Boken handler om hans oppvekst i Chile og hans kriminelle liv i Sverige. Om den selger bra, kommer det en oppfølger. Og den skal handle om Arlanda-ranet ifølge Carmona.

Hvor pengene fra ranet har blitt av, er fortsatt ukjent.

