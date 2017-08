Skoleelev skadet i voldsepisode i Namsos – person siktet

En elev ved Namsos barne- og ungdomsskole er påført skader i ansiktet utenfor skolen. Én person er siktet for kroppsskade.

Hendelsen skal ha skjedd i området til ungdomsskolen, og kommunen omtaler det i en pressemelding som en «uønsket hendelse».

Etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen forteller til VG at de fikk melding om hendelsen fra skolens rektor like før 09.00 mandag.

– Da vi ankom stedet var den fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. Vår jobb var å lokalisere personen vi fikk utpekt som mistenkt. Vedkommende er nå pågrepet og blir tatt inn til avhør, sier hun.

Politiet skriver i en pressemelding i 14-tiden at personen er siktet for kroppsskade. Videre står det at vitneavhør er gjennomført og at etterforskning er iverksatt. Politiet skal se på om det er en relasjon mellom fornærmede og siktede, og foranledningen for hendelsen.

Personene er ikke kjent av politiet fra tidligere.

Hun forteller at de jobber med å få oversikt over hendelsen, og ønsker ikke å si noe om personene som er involvert.

Rektor Grete Mo forteller til VG at tilstanden til den skadde eleven ikke er livstruende. Han skal være skadd i ansiktet. Hun avkrefter at det er brukt en kniv, slik NRK først meldte. Mo forteller at det er brukt en gjenstand til å skade gutten, som er elev på skolen. Den mistenkte er ikke elev ved skolen.

Politiet sier til VG de ikke ønsker å kommentere hva som er brukt til å skade gutten.