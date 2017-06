Politiet feilparkerte – fikk bot

Politiet må betale 900 kroner etter å ha parkert på en handikapp-plass utenfor tinghuset i Sandnes.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om den feilparkerte bilen.

Til VG sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Føyen, at det ikke er vanlig at politibiler ryker på parkeringsbøter. Han forteller at han selv ikke var på jobb da parkeringsblemmen skjedde, og kun kan uttale seg på generelt grunnlag.

– Det får nå bare gå sin gang. Hvis patruljen har et tjenesteoppdrag og parkeringen var nødvendig, faller parkeringsreglene bort. Det kan si litt om hvem som har skrevet boten, det er litt uvanlig å skrive parkeringsbot uten å ta kontakt med politiet for å høre hvorfor politibilen sto der, sier han.

Det er Sandnes parkering som har skrevet boten. Til Stavanger Aftenblad sier daglig leder Kjell Veire at han ikke vet årsaken til feilparkeringen.

– Normalt når slike hendelser oppstår, er politiet veldig flinke til å kommunisere til oss hvorfor de har parkert som de har gjort, sier han.

Videre sier han at de venter på e-post fra politiet for å få en forklaring på hva som har skjedd.