Kvinne (70) advarte politiet mot øksemann tre ganger

Stavanger-kvinnen ringte politiet umiddelbart da hun så mannen gå rundt sint og engstelig i nabolaget hennes med en bøddeløks på ryggen. I går truet 29-åringen politiet med øksen og ble skutt.

Mannen (29) er norsk statsborger, og ligger nå i narkose på Stavanger universitetssykehus etter at han ble skutt i leggen av politiet lørdag. Tilstanden beskrives som alvorlig, men stabil. 29-åringen skal opereres for skuddskaden i morgen formiddag.

Ifølge politiet var bakgrunnen for at det ble løsnet skudd mot den siktede, at han skal ha gått mot politiet med en øks hevet, til tross for gjentatte advarsler om å stanse og legge fra seg øksen.

Flere barn og unge ble vitner til hendelsen. En familie feiret konfirmasjon i umiddelbar nærhet og var ute for å ta bilde av selskapet.



Øksemannen er kjent av politiet i Stavanger fra før.

– Han er straffedømt for noen forhold tidligere, ingen alvorlige, bekrefter politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Ketil Remman.

Det var 25. mars i år at en kvinne bosatt på Eiganes i Stavanger så den høyreiste øksemannen komme gående bortover i gaten der hun bor. Hun fattet mistanke og ba sønnen ringe politiet. Politiet rykket ut med en patruljebil.

– Jeg kan bekrefte at politiet påtraff en mann med øks på Eiganes gravlund 25. mars. Han ble tatt hånd om av politiet og videre ivaretatt av helsevesenet. Hendelsen foregikk udramatisk og uten trusler fra mannen, bekrefter Remman.

– Jeg er redd



For under en uke siden, 1. mai – møtte kvinnen fra Eiganes øksemannen igjen.

– Det hang et tilsvarende skaft ned fra ryggen hans, men denne gangen hadde han en jakke utenpå. Jeg så ikke det store øksebladet sist mandag, sier hun.

Nok en gang tok 70-åringen kontakt med politiet for uttrykke sin bekymring for egen og barnebarnas sikkerhet. Senere på kvelden ringte hun tilbake nok en gang for å skjerpe observasjonen. Hun fikk til svar at hendelsen ville bli loggført, men at politiet ikke kom til å ta kontakt med helsevesenet for å få ham innlagt.

DRAMATIKK: En familie feiret konfirmasjon og ble vitner til øksemannen konfrontasjon med politiet, og at han ble skutt. Foto: Vg-tipser

– Når vi så hva som skjedde i går, virker det som det har skjedd en systemsvikt mellom politi og helsevesen. At det går rundt en person som virker å være syk og forvirret i nabolaget mitt med øks, gjør meg redd, sier kvinnen til VG.

Tirsdag 2. mai ringte hun nok en gang politiet for å advare mot mannen og spørre om hvorfor han var utskrevet fra helsevesenet. Bare den siste uken har hun advart og varslet politiet om øksemannen tre ganger.

– Vitner har truffet mannen flere ganger og advart politiet om han, har dere forståelse for at publikum har følt seg engstelige med tanke på om politiet har tatt saken tilstrekkelig på alvor?



– Ja, men fra politiets side var det ikke grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen etter at vi tok hånd om ham 25. mars, og siden helsevesenet, sier politiadvokat Ketil Remman.

LIGGER NEDE: Ambulansepersonell tar seg av mannen som skal ha gått mot politiet med en øks hevet, for så å bli skutt i leggen av politiet. Foto: Vg-tipser

29-åringen er nå siktet for trussel mot offentlig tjenesteperson, med en strafferamme på fengsel i inntil tre år.

– Vi vil nå undersøke om det er grunnlag for en eventuell varetektsfengsling av mannen, eller om han vil bli gitt meldeplikt eller oppholdsforbud for eksempel i Stavanger sentrum, sier Remman.

Et titalls vitner er avhørt i saken, flere avhøres i dag. Det har ikke vært mulig å avhøre siktede så langt. Politiet har rutinemessig varslet Spesialenheten for politisaker etter at en politimann skjøt den siktede.

Forsvarer Anne Kroken har ikke snakket med sin klient. Hun venter på spesialenhetens undersøkelser.

– Det må undersøkes hvorfor politiet mente det var riktig og nødvendig å avfyre skudd i denne situasjonen, sier hun.