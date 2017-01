Pleietrengende (75) fikk ferdigmat servert på dørmatten

Da måltidet hadde stått tre timer på dørterskelen til den demente mannen tok naboen affære.

Hendelsen fant sted i St.Hanshaugen bydel i Oslo onsdag ettermiddag. Da hadde det gått en uke siden nabo Hanne Dyran sist sendte en bekymringsmelding til kommunen om behandlingen av den demente mannen.

Hun hadde registrert at 75-åringens tilstand var forverret de siste månedene, og at maten han mottok fra hjemmesykepleien ble stående urørt i flere timer – på dørmatten.

– Det er uverdig, og jeg reagerte så sterkt fordi vi har sett dette mange ganger tidligere. Jeg fikk ingen svar fra kommunen, og tenkte at hvis dette skjedde igjen, så måtte jeg finne en ny måte å nå frem på, sier Hanne Dyran.

Naboen luftet derfor frustrasjonen for sine venner på Facebook i et innlegg som er blitt delt over 2.500 ganger.

– Jeg har vært inne hos ham flere ganger og vet jo at den maten går rett fra dørmatta og inn i mikrobølgeovnen. Tanken var at hvis flere ser hvordan det er, så vil flere bry seg og kanskje vi når frem til de som har ansvaret. Det er en stor eldrebølge i emning, og jeg skjønner at vi ikke kan ha en løsning som passer på alle. Derfor er det viktig at vi også tar vare på hverandre, sier hun.

VG har vært i kontakt med 75-åringens familie, som er innforstått med VG omtaler saken. Familien ønsker ikke å kommentere.

«BON-APPETIT»?: Dette var onsdagsmåltidet til den 75 år gamle mannen. Foto: Hanne Dyran

– Vi kan bli bedre



Det er St.Hanshaugen eldresenter som står for middagsleveransene til 75-åringen. Avdelingsdirektøren for velferds- og helseavdelingen i bydelen sier til VG at de kommer til å kontakte eldresenteret på mandag for å få endret leveringsrutinene.

– Vi ser at dette kan bli bedre. Derfor vil vi snakke med eldresenteret for å se om de kan legge om rutinen sånn at de ringer vedkommende når han er ute, slik at de kan levere maten personlig, sier avdelingsdirektør i velferds- og helseavdelingen Sven Buer Berger.

Kommunen samarbeider tett med eldresenteret som drives av Kirkens Bymisjon, men innrømmer at dette neppe ville blitt oppdaget hadde det ikke vært for den årvåkne naboen.

– Det er mitt ansvar både å fange opp det som nå kommer frem, og at dette blir løst på en god måte. Dette hadde kanskje tatt mye lenger tid å oppdage om ikke naboen hadde publisert innlegget på Facebook. Det går gjerne flere timer mellom hver gang hjemmesykepleien er hos den pleietrengende, sier Berger.

«Blir du sulten?»

Han bekrefter også at kommunen har mottatt bekymringsmeldingen til Hanne Dyran, og at de har begynt å arbeide med saken.

– Har du forståelse for naboens reaksjon?

– Absolutt. Når vi er gjort oppmerksom, så kan vi få det ordnet. Det er bare den ene telefonen som skal til, sier Berger.

Den bekymrede naboen skrev følgende i Facebook-innlegget:

«Blir du sulten? Slik serverer vi mat til demente hjemmeboere i Oslo. Er det merkelig at mange gamle er underernærte? Denne maten settes rett fra dørmatten og inn i mikroen. Deilig? I dag har maten blitt stående der i minst 3 timer. Oslo Kommune ønsker å spare penger på å la gamle og syke bli boene hjemme. Det hører også med til historien at jeg har ringt bydelen og fortalt om min bekymring for denne personen. Tror du de ble glad for at nabokjærringa ringte? Har også sendt en bekymringsmelding. Tror du jeg har fått en tilbakemelding en uke etter? Om noen år er det kanskje min og din tur».

