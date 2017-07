Person knivstukket i halsen på Sinsen

To menn er sendt til Ullevål sykehus etter en voldsepisode lørdag.

Det bekrefter politiet til VG. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.07 lørdag.



– Vi fikk melding om at det var et slagsmål med mulig bruk av kniv, og da vi kom på stedet så vi at den ene personen var knivstukket i halsen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet la også ut en melding på Twitter 15.05 med samme informasjon.



Det er uklart hvor alvorlig situasjonen for den knivstukkede er, men mannen var ved bevissthet etter hendelsen, ifølge politiet. Den andre personen hadde fått mindre skader. Begge to er sendt til Ullevål sykehus for behandling. Politiet opplyser at det kun var de to som var involvert i episoden, og har foreløpig ingen informasjon om relasjonen dem imellom.

Politiet er i gang med vitneavhør, og vil etterhvert avhøre de fornærmede når helsepersonell har avklart at de er i stand til det, sier politiet til VG rett etter klokka 15.00.

VG har vært i kontakt med Flamur Imeraj som var vitne til at to personer ble båret ut av en bygning.

– Det kom politibiler og ambulanser til bygningen like ved der vi var. Vi gikk for å se hva som skjedde, forteller han.

– De var bevisste, men skadet, og man kunne se blod, sier Flamur Imeraj til VG.