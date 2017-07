Ordfører ønsker forbud mot basehopp

Onsdag opplevde Aurland kommune sin sjette basehoppulykke. Nå vil ordføreren ha hoppforbud.

– Forbud hjelper ingenting, sier daglig leder i Ekstremsportveko, Sofie Torlei Olsen. Heller ikke justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) går inn for forbud.

Onsdag opplevde Aurland kommune det igjen. En basehopper fra USA omkom ved det populære basehoppunktet Skerpi i Nærøydalen, like ved Gudvangen. I tillegg ble en basehopper alvorlig skadet, etter at han traff fjellveggen i nabobygda Flåm.

– Ulykkesfrekvensen som en følge av basehopp er dessverre altfor høy, slår ordfører Noralv Distad (H) fast.

VILL HA BASEHOPPFORBUD: Ordfører i Aurland, Noralv Distad (H) vil ta opp kampen for et basehoppforbud. Foto: Odd Mehus , Bergens Tidende

Aurland er en populær kommune innenfor luftsportsmiljøet. Vassbygdi, Flåm og Gudvangen har alle stupbratte fjell som appellerer til luftsport.

Siden 2013 har seks personer mistet livet i basehopp, speedraider og paragliding i kommunen. I tillegg er flere utøvere skadd i ulykker.

Boligområde



– Det er like ille hver gang, og mange blir involvert. Pårørende, hjelpemannskapet og lokalbefolkningen. I dette tilfellet ble den omkomne funnet i et boligområde, sier Noralv Distad.

HJELP: Nødetatene ved Skjerping i Gudvangen, der en basehopper omkom i en ulykke onsdag kveld. Foto: Arne Veum , NTB scanpix

Tidligere har ordføreren forsøkt å stanse basehopp under Ekstremsportveko. Muligheten for å forhindre basehopping i kommunen er mulig å realisere gjennom en forskrift der begrunnelsen er fare for redningsmannskapet. I dag gjelder en slik forskrift for Trollveggen i Møre og Romsdal. I 2013 gjorde ordføreren et forsøk på å få lagt restriksjoner på aktiviteten i Aurland. Da fikk han nei fra departementet. Nå vil han prøve igjen. Første skritt er et møte med lensmannen og andre som har vært involvert i ulykkene. Intensjonen er å kartlegge om det er grunnlag for å gå videre til departementet, ettersom ulykkesomfanget har økt.

– Det har vært krevende operasjoner. I 2013 lette mannskapet i to dager for å finne de omkomne, påpeker ordføreren.

Han får imidlertid ikke medhold av justisministeren.

– Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet. Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen til NTB.

Store deler av det internasjonale basehoppmiljøet har vært samlet på Voss under Ekstremsportveko denne uken. Ulykken har naturligvis preget miljøet og i kveld arrangeres en markering til minne om den omkomne.

– Vi jobber hele tiden med sikkerhet, men har ingen tro på at forbud er veien å gå for å få ned ulykker. Da vil utøverne bare finne andre steder å hoppe. Friheten til å hoppe hvor en ønsker er en del av kulturen, forklarer Sofie Torlei Olsen i Ekstremsportveko.

Erfaren hopper

Den 32 år gamle amerikaneren som omkom onsdag var en av de rundt 49 hopperne som deltok på Estremsportveko. Han hadde drevet med basehopping i sju til åtte år og blir omtalt som en erfaren utøver. Turen til Aurland var utenfor programmet. Den erfarne basehopperen Tom Erik Heimen var en av de fem som var med på turen.

VAR MED: Tom Erik Heimen er sentral i det norske basehoppmiljøet. Han var vitne til basehoppulykken denne uken. Foto: Thomas Bjørnflaten , NTB scanpix

Han var i lufta da han ble vitne til at kameraten ikke fikk løst ut fallskjermen sin, og gikk i bakken i et boligområde.

– Det er selvfølgelig forferdelig når slike ting skjer. Nå jobber vi innad i miljøet med å finne årsaken, sier Heimen.

– Hva vet dere?

– Det er en intern rapport vi ikke ønsker å gå ut med utenfor miljøet. Når slike ulykker skjer sjekker vi utstyr og omstendigheter rundt hendelsen og deler det med miljøet både i inn- og utland.

– Hva tenker du må til for å unngå slike ulykker?

– Vi har gått ut og bedt folk legge om flygemønsteret så de ikke flyr over boligområder. Det regner jeg med de tar hensyn til.

– Ingen annen type regulering?

– Nei. Vi har fri ferdsel og allemannsrett her i Norge, så det å sette grenser for hvor folk skal bevege seg, ser jeg som umulig.