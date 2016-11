Lokkes til forbrukslån overalt: – Det er veldig tøft

FLATEBY (VG) Stadig flere får problemer med å betale svindyre forbrukslån. Krister Scott Johnsen (34) er en av dem.

– Jeg sliter med mye dårlig samvittighet hver dag. Det går ikke en time uten at jeg tenker på alle de pengene jeg bare har kastet ut av vinduet. Og du sliter jo mye med tillit til meg, sier Krister Scott Johnsen (34), mens han nikker til sin samboer Lisa Lotte Nilsen (24).

VG treffer Johnsen og samboeren i deres hjem på Flateby. Mens VG snakker med paret leker 16 måneder gamle Theo Scott Johnsen med hunden Buddy, som bjeffer ivrig i bakgrunnen.

Johnsen sliter med spilleavhengighet og sitter med en forbruksgjeld på i overkant av 800.000 kroner. Paret har tidligere deltatt i TV 3-programmet Luksusfellen.

Den svindyre gjelden har gitt ham og samboeren Lisa Lotte Nilsen store økonomiske problemer. Småbarnsforeldrene har en god inntekt, men mesteparten går med til å betale ned på lånene.

– Det går utover oss på alle mulige måter. Vi sliter økonomisk selv om vi har en grei inntekt. Hele lønnen går til å betale dyre forbrukslån. Det er veldig tøft. Vi må betale på dette i sikkert 20 år. Det ser så mørkt ut fordi økonomien styrer så mye i livet, sier Lisa Lotte Nilsen til VG.

Forbrukerombudet bekymret for stor vekst

Paret er ikke alene. Tall fra Norges Banks rapport om finansiell stabilitet viser at lånebyrden som forbruksgjelden utgjør for nordmenn er mer enn doblet siden 2008. Da var den på 5 prosent, i 2016 utgjør den 12 prosent.

ØNSKER INNSTRAMMINGER: Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet vil ha strengere regler for markedsføring av forbrukslån. Heiko Junge , NTB scanpix

Samtidig er det stadig flere som ikke klarer å håndtere gjelden. Antallet inkassosaker fra kredittkort og forbrukslån har steget med hele 30 prosent på ett år. Det viser tall som inkassoselskapet Lindorff publiserte i sommer.

Det mangler ikke på fristende tilbud for dem som er i faresonen. For lånene finnes nær sagt overalt, enten du skal kjøpe bensin, handle i butikken, se på TV, kjøpe flyreise eller surfe på nettet.

Johnsen merker dette på kroppen. Det er vanskelig ikke å få med seg alle tilbudene som flommer inn.

Forbrukerombudet vil stramme inn på regelverket for markedsføring av forbrukslån. Ombudet har sendt over flere forslag til regjeringen som fremover skal vurdere ulike tiltak.

– Vi ser at markedsføringsomfanget og presset har økt veldig de siste årene. Vi vet at folk reagerer på dette. Forbrukerombudet er bekymret for veksten og skadevirkningen det kan ha for enkeltpersoner, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til VG.

Vil forby bonuser og lån «på dagen»

Han er spesielt kritisk til aktører som tilbyr forbrukslån «på dagen», som ombudet nå har foreslått skal bli forbudt.

– Det appellerer til impulsivitet. En fornuftig forbruker bør ikke være impulsiv. Du bør sjekke markedet og om du har råd. Lån på timen og lån på dagen bør forbys, sier Gjedrem.

Forbrukerombudet liker heller ikke alle tilbudene og bonusene som blir tilbudt. Dette vil de også forby.

– Det er et vanskelig regnestykke. Hvis du ikke kan betale regningen når den kommer fra kredittkortselskapet, forsvinner bonusene ganske raskt, sier fagsjefen til VG.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sitter med ansvaret for regjeringens politikk på personlig økonomi. Hun forteller at regjeringen ikke har tatt stilling til Forbrukerombudets konkrete forslag om innstramminger ennå.

Regjeringen har imidlertid gjennomført en utredning for å se hvor stort handlingsrommet er for å regulere markedsføring av kreditt opp mot EUs regler. Den utredningen viser at regjeringen har store friheter.

VURDERER INNSTRAMMINGER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne forteller at det kan bli aktuelt å stramme inn på regelverket for markedsføring av kreditt. Frode Hansen , VG

– Vi går nå gjennom utredningen, for å vurdere om noen av forslagene til reguleringer skal følges opp med lovforslag, sier Horne til VG.

– Kan det bli aktuelt med strengere regler for markedsføringen av slike lån?

– Det kan være aktuelt. Vi ser at aggressiv markedsføring av kreditt er en utfordring. Det er viktig for oss å hindre at folk havner i gjeldskrise, men nøyaktig hva vi skal gjøre har vi ikke tatt stilling til ennå, sier ministeren.

Horne: – Skjønner at folk kan bli provosert

Tidligere i november sendte regjeringen ut forslag om å innføre et gjeldsregister på høring. Forslaget innebærer at de ulike aktørene som tilbyr forbrukslån kan sjekke hvor mye gjeld låntageren har fra før av.

– Dette er dyre lån, som mange ikke klarer å betjene. I dag har ingen oversikt over hvor mye kredittlån og forbruksgjeld den enkelte har. Det er viktig å få på plass et register slik at långiverne kan gjøre korrekte kredittvurderinger, sier Horne.

– Dere stoppet et gjeldsregister i 2013. Hvorfor snur dere nå?

– Den forrige regjeringen la frem sak om offentlig gjeldsregister. Vi ønsket å se nærmere på innretningen av registeret og om det kunne bli drevet i privat regi. Vi innrømmer at det har tatt tid. Men vi mener at staten ikke behøver å drive et slikt register, når det private kan gjøre det på like god måte.

– Hva tenker du om den aggressive markedsføringen av disse lånene?

– Jeg tenker at det er for enkelt å skaffe seg forbrukskreditt i dag. Den aggressive markedsføringen kan være veldig belastende for mange.

– Skjønner du at folk kan bli provosert av markedsføringen?

– Jeg skjønner at folk kan bli provosert. Men folk har også et selvstendig ansvar for privatøkonomien. Folk må si nei til lån de ikke klarer å betjene, sier ministeren.

– Kunne lett fått tre millioner i forbrukslån

Krister Scott Johnsen mener gjeldsregisteret er et viktig tiltak. Han er skremt over hvor lett det var for ham å ta opp store mengder forbrukslån.

– Det som er sprøtt er at det er supervanskelig å få huslån. Hvis du skal ha tre millioner i huslån, så stilles strenge krav. Men jeg kunne lett fått tre millioner i forbrukslån. Det burde ikke være lettere å få mye dyrere lån, sier han.

TØFFE TIDER: Det er tøft for småbarnsforeldrene Krister Scott Johnsen og Lisa Lotte Nilsen å håndtere den store forbruksgjelden som Johnsen har tatt på seg. De forteller at mesteparten av pengene deres går til å betale ned på lånene. Harald Henden , VG

Småbarnsforeldrene har vært gjennom mange tunge tider på grunn av den høye gjelden. Johnsen forteller at han har ventet i fire måneder på behandling for sin spilleavhengighet.

Til andre som skulle bli fristet av forlokkende lånetilbud har Johnsen en klar oppfordring:

– Spar penger før du skal kjøpe noe. Ikke bruk penger du ikke har. Hvis du kjøper noe til 10.000 kroner så blir det fort til 140.000 kroner, sier han.