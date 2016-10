Ferielystne nordmenn raser etter Norwegian-kanselleringer: – Håpløst!

Høstferien ble spolert for mange, da Norwegian ikke klarte å lande crewkabalen for to flyginger lørdag. Flyene sto, mens selskapet fikk så ørene flagret fra illsinte passasjerer.

Line Gangeskar var klar for den solfylte spanskekysten sammen med datteren Linnea (7), da høstferien plutselig ble ødelagt lørdag morgen.

– Du får sms samme dag uten noen spesiell forklaring. Det finnes ikke kundeservice i det hele tatt. Håpløst, sier Gangeskar.

De hadde planlagt reisen til Alicante i lang tid sammen med reisekameratene Kristin og Torunn Fure (7).

– Det er ganske surrealistisk. Der sto vi ferdig pakket, mens vi hørte på radioen om manglende besetning på flyet. Vi hadde bestilt turen i januar for å unngå å måtte bestille så tett opp mot høstferiestresset. Men nå står vi her, og det er fullbooket overalt.

– Det kom noen tårer



FRUSTERT: Lasse Sighovd og datteren Tuva (10) skulle besøke foreldre og besteforeldre på Alicante.

Klokken 07.30 i morges fikk Lasse Sighovd en sms fra Norwegian om at høstferien var ødelagt. Alicante-flyet han og datteren Tuva (10) skulle ta for å besøke besteforeldrene var kansellert.

– Vi er begge fortvilet, og hun er veldig lei seg. Det kom noen tårer, sier Sighovd.

Det som skulle være et fem dager langt ferieopphold ble spolert, og nå må familien se seg om etter andre alternativ.

– Vi satt én og en halvtime i telefonkø uten å få svar, før vi bestemte oss for å dra til Gardermoen og se på andre muligheter. Men alt var fullbooket, og nå vurderer vi å feriere på fjellet, sier Sighovd.

Skylder på crewmangel



Flyginger fra Gardermoen til Alicante og Malaga, samt flyginger fra de samme destinasjonene til Gardermoen ble kansellert lørdag.

– Vi har ikke nok stand by-personell tilgjengelig i Spania. De som var der hadde jobber for mange timer allerede, så de har ikke lov til å jobbe lenger. Vi har sendt ut SMS til de reisende, hjulpet flere med ombooking og til og med kjøpt billetter med andre flyselskaper for enkelte. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Flyselskapet beklager på det sterkeste. Lørdag er en ekstrapopulær utreisedag på grunn av høstferie i skolen.

– Det er alltid beklagelig at slike ting skjer, sier Jacobssen.

Norwegian kan ikke gå i detaljer på årsaken til crewmangelen på de oppsatte avgangene, og hvorfor de ikke klarte å få

På Norwegians Facebook-side florerer det av illsinte kundeklager – hvor mange har fått høstferie-planene spolert. Her er et lite utdrag fra noen av meldingene:

«Fyyyy fader ... datter'n min har gledet seg sååå til ferie i Alicante i laaang tid, også kansellerer dere flyet som går 12.15 i dag. Og fortsatt alt uavklart. Dette er bare tragisk».

«Norwegian har akkurat kansellert flyet vårt til Malaga. Ingen hjelp å få, alt annet er utsolgt. Kiiiiip start på høstferien, som akkurat nå tydeligvis ikke blir noe av. 9 personer har gledet seg i ett helt år. Det samme skjedde oss for 1,5 år siden. ALDRI MER NORWEGIAN !!!!»

«Takk for oversiktlig nettside. Tok meg bare sekunder å slette min profil».

«Fyyyyy f ... Først kanselleres dagens flyging til Alicante ... så kanselleres mandagens flyging. Nå er vi nede i en langhelg. Dette går jo pokker ikke an. Og dette er høstferien og mange har gledet seg til tur».

«Takk for sms med kort info om at ferien til Spania er kansellert. Å komme gjennom på telefon er umulig! Aldri mer Norwegian!»