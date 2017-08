Satte premierekord: Vant 441 millioner kroner

«Hei, dette er Norsk Tipping. Du har vunnet 441.287.335 millioner kroner».

Norge fikk fredag kveld en ny multimillionær. En heldig mann klarte nemlig å spille tallene riktig under kveldens Eurojackpot, og resultatet ble 441 millioner kroner ekstra på kontoen. Eller firehundreogførtien millioner tohundreogåttiseks tusen trehundreogtrettifem kroner.

Leter etter ukjent lottovinner: Får 13 millioner kroner på konto

Vil kjøpe fotballspiller

Det var Ingrid Roterud Mathisen som fikk æren av å plukke opp gulltelefonen og ringe den heldige mannen.

– Han ble rett og slett satt ut. Han sa at han var glad og litt målløs, sier hun til VG.

Er jeg spilleavhengig? Hjelpelinjen.no har utformet fem problemstillinger for å kartlegge om du kan ha en spilleavhengighet eller ikke. Kjenner du deg igjen i disse, kan du ha problemer med spill: * Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter? * Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra? * Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger? * Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller? * Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg? Kilde: Hjelpelinjen.no

Mannen kjente ikke igjen Norsk Tippings vinnernummer, 62560000, men var raskt på nettsiden til selskapet for å sjekke at det faktisk stemte. Mathisen forteller at hun ikke umiddelbart avslørte summen til vinneren, men at hun «dro det ut i det lange og brede før jeg avslørte hva det gjaldt».

– Han lo godt innimellom. Han hadde familie i bakgrunnen som skjønte hva som var i ferd med å skje. De var like målløse i bakgrunnen. Han var veldig rolig, og tok gladnyheten med fatning, forteller Mathisen.

Mannen, som ønsker å være anonym, kan altså starte neste uke med et nisifret beløp på kontoen. Og han leker allerede med tanken på hva han skal bruke noe av potten på.

– Han sa det var vanskelig, men at han kanskje skulle kjøpe en fotballspiller til favorittlaget sitt, sier Mathisen.

Les også: Her går det galt under Viking Lotto-sendingen

Knuste forrige rekord

Det er fire år siden det sist ble satt rekord i kronebeløp fra Norsk Tipping. Da var det 216 millioner kroner i Vikinglotto som ble utbetalt. Fredagens ferske lottomillionær dro like så godt inn det dobbelte.

På Hamar-kontoret er det topp stemning etter rekordpotten ble faktum.

– Vi har jo drømmejobben. Når du ikke vinner den pengesummen selv, vil jeg påstå at det er det nest morsomste å sitte i den andre enden av røret og gi den beskjeden, sier Mathisen fornøyd.

Les også: Materialforvalteren vant i Lotto – vil sponse Vålerenga med nye drakter