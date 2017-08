Millionærenes bønn til Erna: Kutt formuesskatt – øk på eiendom

Erna Solberg ønsker milliardkutt i formuesskatten. Gjerne det, men da bør eiendomsformue skattes hardere, sier mangemillionærene Øystein Stray Spetalen og Jens Ulltveit-Moe.

Tirsdag skrev VG at Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil gi Norge 3900 flere nullskattytere.

Solberg og Høyre har hevdet at kutt i formuesskatten bidrar til å trygge og skape jobber i Norge. I en undersøkelse gjennomført av InFact for VG oppgir 42,5 prosent at de ikke er enige i Solbergs resonnement, mens 33,8 prosent svarer at de er enige.

VG har snakket med noen av Norges mantrugemillionærer for å høre om de mener det er riktig å fjerne skatten.

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift.

Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres.

I Norge har flere ekspertutvalg avvist at et system med forskjellig skatt på arbeidende og annen kapital kan fungere i praksis.

I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.

Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB.

Bakgrunn: Ernas nullskattytere.

Kritiserer Erna: – Eiendomsmilliardærene slipper unna

Investor og milliardær Øystein Stray Spetalen er skeptisk til dagens formuesskatt. Han går hardt ut mot Erna Solberg og synes det er trist at Høyre ikke har klart å endre formuesskatten etter fire år i regjering.

– Min hypotese er at mange av Høyre sine største bidragsytere er eiendomsbesittere som betaler beskjedent med formuesskatt under dagens urettferdige system, sier han.

Ifølge Spetalens beregningen vil et skifte i formuesskatten til å fokusere på eiendom fremfor arbeidende kapital økt skatteinntektene fra dagens nivå på 13 milliarder til omtrent 40 milliarder.

– Hvorfor personer med titalls milliarder i formue plassert i eiendom slipper unna formuesskatt mens de som tar risiko med å investere i bedrifter med norske arbeidsplasser skal ilegges en særskatt som rammer vekstmulighetene til bedriften viser hvor feil formuesskatten er.

Erna åpner for flere nullskattytere: – Bekymrer meg ikke

– Vi trenger et skattesystem som er fordelende.

Mangemillionær og tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe mener også dagens formuesskatt har svakheter, både fordi den ikke betales av utlendinger og fordi han mener den er tilfeldig avhengig av hvor man har kapital.

På tross av at han ønsker endringer i dagens formuesskatt sier Ulltveit-Moe at vi trenger et skattesystem som er fordelende.

– Det økonomiske systemet klarer ikke å skape rettferdighet for folk flest. Følgelig har vi fått brexit og Donald Trump, for å si det kort.

Derfor mener han det fortsatt bør være formuesskatt på fast eiendom.

– Skatten bør være nasjonal og mye høyere enn i dag. Da betaler både nordmenn og utlendinger den, den er lett å kreve inn og belaster ikke arbeidsplasser.

E24: – Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick.

Samstemte om at skatten er urettferdig

De tre er enige i at dagens formuesskatt på arbeidende kapital er urettferdig og rammer feil.

Spetalen peker på at formuesskatten er en særskatt som betales av bedrifter med norske eiere, og må betales uavhengig av selskapets lønnsomhet.

– Hvorfor bedrifter som ligger i Norge som eies av nordmenn skal ilegges straffeskatt som reduserer mulighetene for vekst er helt uforståelig. Bedrifter som er eid fra utlandet slipper all formuesskatt

Trygve Hegnar er enig i at det er ulogisk og ufornuftig å beskatte eide driftsmidler. Han er forretningsmann, mangemillionær og redaktør for og eier av tidsskriftene Kapital og Finansavisen.

– Vi har en god selskapsbeskatning og en god beskatning av utbytte. Beskatningen av lønn er også høy, kanskje i høyeste laget. Og så har vi altså denne tøvete formuesskatten, mener Hegnar.

Erna om Støres skatteløfte: – Mange flere kan få skatteøkning enn det Ap sier.

– Finansdepartementet vil utelukke snarveier

Vil det ikke bli lett å bruke arbeidende kapital som et smutthull for å unngå skatt?

– Jeg har full tillit til at finansdepartementet er smarte nok til at de kan lukke den typen snarveier, mener Ullstein-Moe.

Det samme mener Trygve Hegnar.

– Det er delvis riktig at man kan få til det gjennom noen fikse ordninger, men jeg tror ikke at folk driver og finner på sånt. Hvis myndighetene tror du gjør slike ting ene og alene på grunn av skattehensyn, vil de uansett skjære igjennom, sier han.

Sjekket ut denne? Så mye må du betale i skatter og avgifter til din kommune.