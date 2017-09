Lokalbefolkningen enig med Støre: Vil ikke ha giftdeponi i Brevik

Arbeiderpartiet får kritikk for å ha snudd i saken om giftdeponi, men lokalbefolkningen står på samme side, viser en måling utført for VG.

Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall.

Onsdag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i NRK og garanterte at det ikke blir nasjonalt giftdeponi i Breivik. Det vekker sterke reaksjoner at han har snudd i saken den siste uken før valgkampen, selv innad i eget parti.

Les kritikken mot Støre: – Dramatisk dumt.

Fakta om undersøkelsen *Utfører: InFact Norge AS

*Populasjon: Telemark, innbyggere +18 år

*Antall intervjuer: 1.021

*Vekting: Kjønn, alder, region og partivalg kommunevalg 2015

*Feilmargin: Maksimalt +/- 3,1 % - gjelder totalutvalget

*Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

*Periode: 11. august 2017

Kritikken går blant annet på at om anlegget ikke bygges, vil arbeidsplasser i områdene rundt settes i fare. Men de som bor i Telemark er derimot svært negative til et deponi på Brevik, viser en måling utført av InFact for VG.

Målingen ble utført 11. august, altså lenge før Støre kom med sitt nye standpunkt i saken.

Bakgrunn: Langvarig strid om deponiet.

75 prosent i Porsgrunn motsetter seg deponiet

I meningsmålingen fra InFact kommer det fram at befolkningen i Telemark i stor grad mener at det ikke er greit at det opprettes et nasjonalt avfallsdeponi i Brevik. Befolkningen i Porsgrunn, der Brevik ligger, er enda mer negative.

Les også: Frykter giftulykker i Brevik.

På spørsmålet «Hva synes du om å opprette et nasjonalt deponi for avfall i Brevik» svarer hele 53 prosent at «det er ikke greit», mens bare 18 prosent svarer at «det er greit».

Lokalt i Porsgrunn er motstanden enda større. Her svarer massive 75 prosent at det ikke er greit å opprette deponiet, mens bare ti prosent synes det er greit.

Også i Skien er motstanden stor, med bare 21 prosent imot og 56 prosent for. I resten av fylket er 42 prosent imot og 19 prosent for, altså dobbelt så mange mot deponiet som for.

Fått med deg? Endelig fikk Siv duellere med Jonas.

Venstre: – Ingen grunn til å overkjøre Porsgrunn

KrF ønsker ikke å uttale om saken, fordi de vil vente til saken er behandlet i stortingruppen etter valget før de tar et standpunkt. – Man må ha et deponi for farlig avfall, men vi går ikke inn for å overkjøre Porsgrunn så lenge vi har alternativer. Nå har vi det, og da er det ingen grunn til å overkjøre Porsgrunn, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. Han understreker at det er nødvendig med grundige utredninger før det fattes en beslutning. Når Arbeiderpartiet går mot anlegget i Brevik og Venstre heller ikke ønsker å overkjøre Porsgrunn, kan det bli vanskelig for for de som ønsker et anlegg på Brevik uansett regjeringsalternativ. I dag lagres det meste av Norges farlige avfall hos NOAH AS på Langøya, men anlegget vil etterhvert bli fullt, og det er derfor det utredes alternativer for nye giftdeponi.

Grandes krav til lærervikarer: Ta utdanning eller bli fjernet.