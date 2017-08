De borgerlige reagerer på Gro-utspill: – Historieløst

De borgerlige partiene mener det er historieløst og arrogant av Gro Harlem Brundtland (Ap) å underspille de borgerlige partienes rolle i utviklingen av velferdsstaten.

Lørdag talte Arbeiderpartiveteran Gro Harlem Brundtland (67) for AUF på Utøya.

Hun brukte taletiden på å snakke om viktige reformer Ap har kjempet fram, og om hvorfor årets valg både er et veivalg og verdivalg i hennes øyne.

– Det gis for ofte innrykk av at dagens Norge er et resultat av en bred tverrpolitisk innsats, der alle partiene kan rose seg selv like mye for resultatene vi som land har oppnådd, sa hun i sin tale og la til:

– Nei, det er historieforfalskning!

Dette skaper sterke reaksjoner hos de norske borgerlige partiene som ikke er enig i Brundtlands analyse.

Les hele saken her: Gro Harlem Brundtland inn i verdidebatten.

Venstre: – Historieløst

Venstres tidligere partileder Odd Einar Dørum var aktiv i politikken i samme periode som Brundtland. Han mener det er historieløst av henne å ikke anerkjenne den viktige rollen andre partier har hatt i utformingen av dagens velferdsstat.

– Det stemmer selvsagt at Ap spilte en sentral rolle i å bygge dagens Norge. Men man kan ikke danse tango alene, det krever minst to, sier han til VG.

Dørum peker på at Venstre var sentrale i å utforme trepartssamarbeidet i arbeidslivet, har vært sentrale i kampen for stemmerett for kvinner i Norge, og la grunnlaget for felleskolen sent på 1800-tallet

– Fortellingen om Norge er ikke bare fortellingen om Arbeiderpartiet, sier han.

Valget 2013: Slik kunne Stortinget sett ut.

IKKE GLEM VENSTRE: Venstre-veteran Odd Einar Dørum peker på flere viktige ting Venstre og andre har bidratt med til dagens velferdsstat Foto: Helge Mikalsen , VG

Høyre: – Arrogant

Høyres Kristian Tonning Riise mener arbeiderpartiet må anerkjenne at også de borgerlige partiene har hatt en viktig rolle i å forme dagens velferdsstat.

–Jeg har stor respekt for Gro Harlem Brundtland og anerkjenner at hun og Arbeiderpartiet har spilt en viktig rolle i utbyggingen av det moderne Norge, og jeg synes det er synd at den rausheten ikke går begge veier, sier han.

Han mener at å kalle det historieforfalskning at dagens velferdsstat er et resultat av tverrpolitisk innsats er arrogant

– Det er ingen andre enn Arbeiderpartiet som er så arrogante at de tror norske verdier er lik kun dem selv.

Riise peker på at flere viktige verdier i den norske velferdsstaten er felles hos partiene.

– At vi har en sterk rettsstat, høy tillit mellom borgere og mellom borgere og myndigheter, at ytringsfriheten står sterkt, at vi har et sterkt sivilsamfunn med dugnadsånd og frivillighet, og mye mer, er ikke noe man kan isolere til partipolitikk.

Senterpartiet: Høyre og Frp utfordrer folkestyret.

Mener økonomisk politikk er mer enn verdispørsmål

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener Gro Harlem Brundtland hopper lettvint over grunnleggende verdier som er forankret tverrpolitisk, som ytringsfrihet, demokrati og likestilling.

– Mye av det hun tar opp er jo politikk, men det er ingen politisk uenighet om at vi skal ha frihet og små forskjeller i Norge, sier hun.

Siv Jensen mener økonomisk politikk ikke kan reduseres til et verdispørsmål.

– Det står ikke mellom viktige verdier og skattelette. Vi vil sørge for et godt skattesystem som legger til rette for disse tingene.

Valgforsker: Frp setter tonen i debatten om norske verdier