Ap-Jonas og Gro: Ikke bekymret for samarbeid med et sterkere Senterparti

Brundtland og Støre er samstemte om at det viktigste er å få Høyre og Frp ut av regjering. Det er Slagsvold Vedum helt enig i, men mener det må utkjempes noen tøffe kamper.

Ap-veteran og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland talte under AUFs program på Utøya lørdag. Stemningen sto i taket da partileder Jonas Gahr Støre kom på overraskelsesbesøk mot slutten av møtet.

Samtidig har Arbeiderpartiet nylig gjort sin dårligste VG-måling siden 2013.



Mens Senterpartiet har nær doblet sin oppslutning som opposisjonsparti, ser støtten til Arbeiderpartiet ut til å ligge på stedet hvil.

Dette bekymrer ikke Brundtland som sier til VG at det er summen av støtten til opposisjonspartiene som er viktig, og peker på at Ap står sammen med Senterpartiet og SV.

– Arbeiderpartiet har vært tyngdepunktet i opposisjon, men det er andre partier i tillegg. Ikke minst Senterpartiet, som har vokst. Det er en del av opposisjonen mot den nåværende regjeringen, sier hun.

Sp vil få innflytelse etter oppslutning

Ap-partileder Jonas Gahr Støre er klar på at man får innflytelse etter oppslutning. Han mener Senterpartiet er en konkurrent om velgerne, men ikke en motstander i dette valget.

– Vi skal bygge på det som er sterkt felles og så skal vi håndtere uenigheter blant annet etter oppslutning, sier Støre.

– Det har svingt i hvordan stemmene har fordelt seg, men i ni måneder på rad har flertallet blitt borte for Høyre og Frp. Det er det viktigste. Ap er avhengige av at andre partier klarer seg godt, og skal glede oss over det, legger han til.

Han mener det blir viktig å fokusere på arbeidsplasser og sikre en god eldreomsorg

– Det kommer til å kreve investeringer som koster mye. Høyre og Frp skal kutte mellom 20 og 50 milliarder i skattene, og når vi ikke kan fase inn stadig mer oljepenger slik de har gjort er det en uansvarlig kurs som gir grunn til å bytte dem ut, sier Støre.

Vedum: – Kommer til å bli noen tøffe runder

Senterpartiet har alltid vært motstandere av EU og EØS, og Sps mobilisering mot EU-innmeldingen på 90-tallet var viktig for at Norge ikke ble med i unionen. Tidligere har partileder Trygve Skagsvold Vedum tatt til orde for at Norge bør avskaffe EU-ministeren, fordi ministerposten kun har jobbet for byråkratiet i Brussel.

– Det kommer til å bli noen tøffe runder. Brussel har hatt for mye innflytelse og vi vil utfordre det, sier han til VG.

Samtidig er han er klar på at han har stor tro på et samarbeid med Ap og sier Sp vil bruke sin innflytelse til å jobbe mot sentralisering, sikre eierskap til norske naturressurser og sørge for at forsvaret skal ha en grunnberedskap i hele landet.

– Dagens regjering har tro på stordrift, vi har tro på nærhet. Målet er å utjevne sosiale og geografiske forskjeller, og vi er enige med Ap om mange viktige saker, sier han, og legger til:

– Vi har vært en tydeligere røst i mange av disse sakene. Så blir det velgerne som avgjør styrkeforholdet mellom partiene

VIL PÅVIRKE: Trygve Slagsvold Vedum vil jobbe mot sentralisering og ønsker å skrote EU-ministeren. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Brundtland: – EØS-uenigheter blir ikke et problem

Gro Harlem Brundtland var sentral i utformingen av EØS-avtalen. På tross av at Senterpartiet er skeptiske til EU-samarbeidet, er hun ikke bekymret for at skillene mellom Sp og Ap skal bli vanskelige å takle om Sp får mer innflytelse.

– Det var ikke noe problem da vi var i regjering med Sp og det blir ikke noe problem nå heller, sier hun.

Hun mener det er særlig viktig for det norske næringslivet og Norge internasjonalt å ha EØS-avtalen når man ikke vet hva som skjer med Brexit. Den saken står fast for Arbeiderpartiet.

– Senterpartiet bruser alltid med fjærene i europaspørsmål, men det betyr ikke at de ikke er fullstendig innforstått med at Norge må ha en ordentlig forankring til det indre marked, sier hun.

I valgkampen fremover vil Brundtland ha en større rolle noe Støre setter pris på. Han ser opp til den tidligere statsministeren og sier hun er en viktig samtalepartner om de lange linjene.

Hva er de viktigste sakene før valget, Gro?

– Fremtiden for de unge, et trygt arbeidsliv. Et samfunn som dropper tanken om skattekutt og i stedet satser på fellesskapet og velferden vår.

