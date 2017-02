Fra politisk stjerneskudd til en av «verdens mektigste kvinner» – slik var Kaci Kullmann Fives liv

Kaci Kullmann Five brøt barrierer som kvinnelige toppolitiker. Hun ville forandre verden.

Da Kaci Kullmann Five deltok på en TV-sendt utspørring i 1977, omtalte pressen henne som 1970-årenes største fjernsynssuksess og hennes opptreden som «politisk blowout».

Hun hadde nemlig svart så godt for seg om svært krevende politiske spørsmål utenfor datidens kvinnelige saksfelt at hun både overskygget sin mannlige Høyre-kollega og gjorde de tøffe intervjuerne omtrent målløse.

Det var kanskje her hennes karriere i toppolitikken virkelig fikk sin grobunn – og skulle føre henne til uante høyder.

Banebrytende i politikken

ENGASJERT HELE LIVET: - Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five (65) har helt siden tenårene viet sitt engasjement til politikk og samfunn. Foto: Line Møller , VG

Allerede fra ungdomsskolealder engasjerte Kullmann Five seg i politikk, og for denne innsatsen skrev hun historie: Hun var den første kvinnelige lederen av Unge Høyre, første kvinnelige leder av Høyre, første stortingsrepresentant som fødte barn, senere minister og statsministerkandidat.

Fra 1981 til 1997 var hun stortingsrepresentant, og under Jan P. Syses regjering var hun handels- og skipsfartsminister.

– Kvinner ble møtt med helt andre forventninger på den tiden. Vi skulle virre rundt. Grine litt og ikke ta for stor plass – hvis det ikke var i frisørsalongen, da, sa Kullmann Five i et stort VG Helg-intervju i september i fjor.

Da sa hun også at hun beundret statsminister Erna Solberg for å være trygg på å vise frem sine mer følsomme sider. Selv syntes hun det var vanskelig å vise akkurat denne siden av seg selv.

– Selvfølgelig hadde det vært en fordel om jeg hadde klart å vise mer følelser i politikken, uten at det tok overhånd. Erna er innmari god på det. Hun kan vise at hun er berørt og samtidig få frem budskapet. Det maktet ikke jeg i samme grad. Det var derfor jeg hele tiden holdt tilbake.

Hennes politiske hjertesaker var blant annet norsk EU-medlemskap, Norges forhold til EU, likestilling og naturvern.

ENGASJERT: - Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five ble mottatt av barn da hun ankom Fredsenteret for å holde foredrag om årets fredsprisvinnere i forbindelse med fredsprisen i år 2015. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fredspriser, uenigheter og toppverv



Over fem tiår etter at hun satt ved kjøkkenbordet i Bærum med sin søster, og sa «herregud, vi må gjøre noe! Vi kan jo ikke bare sitte stille og se på», fortalte Kullmann Five til VG Helg i fjor høst at hun gikk inn i politikken fordi hun vill forandre verden.

Da det ble kjent at hun var et av tre nye medlemmer i Den norske nobelkomiteen i 2003, ble det også spekulert i om hun ville bli presentert som ny leder. Det var imidlertid ikke tilfelle, men Kullmann Five var svært godt fornøyd med sitt nye verv.

– Dette er en kjempeflott utfordring. Dette er et av de aller mest spennende og utfordrende vervene for meg som har drevet med utenrikspolitikk i 12 år, sa Kullmann Five til VG den gang.

Da hun 12 år senere faktisk ble presentert som leder for Nobelkomiteen, i mars 2015, sa Kullmann Five at hun hadde vært helhjertet med på prisen som gikk til kinesiske Liu Xiaobo – en pris som gjorde forholdet mellom Norge og Kina iskaldt i en årrekke. Kritikerne hevdet at lederskiftet i komiteen var et knefall for Kina.

– Det er vås, fullstendig vås, hvis noen tror jeg ble valgt til leder for å blidgjøre Kina, sa Kullmann Five i et intervju med Aftenposten i mars 2015.

– Kina må innse at menneskerettigheter og ytringsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati, verdier vi ikke kompromisser med. Så er det bare å gjenta at Nobelkomiteen er fullstendig uavhengig, sa hun videre til avisen.

Hun hadde derimot argumentert mot å gi den daværende amerikanske presidenten Barack Obama fredsprisen, som han ble tildelt i 2009, under et år etter at han ble tatt i ed i Det hvite hus.

I fjor kåret magasinet Forbes Kullmann Five til verdens 75. mektigste kvinne – som eneste norske kvinne på listen. Magasinet skrev da at hun som leder av den norske Nobelkomiteen er fredsprisens ansikt utad, og trakk også frem hennes politiske historie som Høyre-leder og de mange, prestisjefylte vervene hun hadde.

GOD STEMNING: - Da president Barack Obama (midten) ble tildelt Nobels fredspris under seremonien i Oslo rådhus, var tonen mellom ham og Kaci Kullmann Five upåklagelig. Til venstre sitter den daværende komitéleder Thorbjørn Jagland. Foto: Jan Johannessen , VG

Kreftsykdom og tilbakefall

Kort tid etter at hun ble utnevnt som leder for en av verdens mest kjente fredskomiteer, fortalte hun åpenhjertig om kreftsykdommen i et stort intervju i Budstikka. Hun fikk påvist brystkreft i 2014.

– Det er selvsagt en tøff beskjed å få, men jeg vil ikke si jeg ble redd. Jeg bestemte meg for å klare dette, og visste at norsk helsevesen har gode resultater med brystkreft, sa hun til avisen.

Etter diagnosen ventet flerfoldige uker på sykehus med strålebehandling, operasjoner og cellegift.

Den dagen hun var ferdig med strålebehandling, feiret hun med champagne på kvelden.

– Jeg har alltid vært god til å legge ting bak meg. Ikke dvele ved det som var vanskelig og vondt. Den evnen er kommet godt med nå, sa hun til Budstikka.

Da VG møtte henne i fjor høst ville hun ikke snakke om kreftsykdommen. Kullmann Five, som var åpen om sin diabetessykdom fra tiden som politiker,

Da Colombias statsminister Juan Manuel Santos ble feiret med fredsprisen i Oslo Spektrum i desember i fjor, var det uten lederen for Nobelkomiteen til stede. Kaci Kullmann Five var blitt syk, og kunne ikke delta på arrangementene.