Nils Olav Bakken (49) drept: Slik avslørte politiet de tre tiltalte

GJØVIK (VG) Etter to måneder med intens etterforskning, uten noen mistenkte, så politiet gjennom overvåkningsvideoer på nytt. Det ledet dem direkte mot de tre drapstiltalte.

Klokken 19.15 3. september i fjor fant to turgåere en mann liggende drept på en skogsvei på Veståsen i Søndre Land.

– Kroppen var kraftig forbrent og forkullet, og offeret hadde stikkskader, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett i dag, der tre personer møtte tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken (49).

Spor på åstedet

På åstedet ble det funnet en plastpose. Den skulle bli viktig for etterforskningen fordi man senere fant tiltalte Odd Raymond Olsens fingeravtrykk på den.

DREPT: Nils Olav Bakken (49) ble drept natt til 3. september. I dag møtte tre personer som kjente til Bakken godt tiltalt for drapet. Foto: Privat

Man fant flere gjenstander på åstedet, blant annet det som en oppbrent bensinkanne samt en husnøkkel, som passet til Bakkens husdør. Bakken ble deretter identifisert som offer to dager etter drapet.

Men politiet slet lenge med å få tidspunkter og vitneforklaringer til å stemme med hverandre. Først trodde de at drapet var begått 2. september.

– Hvordan var det mulig frakte Bakken fra sentrum av Dokka opp til åstedet på den øde skogsveien denne dagen? spurte statsadvokaten i retten i dag på vegne av etterforskningens tidlige fase.

Han opplyste videre at det var kjent at Bakken var dårlig til beins og hadde vanskeligheter med å gå langt.

– Selv om man sto med et kjent offer, så var det fortsatt en sak med ukjent gjerningsperson, sier statsadvokaten, som forteller at det ble gjennomført omkring 130 vitneavhør og en betydelig mengde andre etterforskningsskritt.

Feilslåtte teorier

I mellomtiden hadde politiet mange teorier mens de nå tre tiltalte var på frifot:

* Kidnapping

* Torpedo-oppdrag

* Psykiatri

* Narkotikahandel

* Seksuelt motiv

* Arveoppgjør

* At noen hadde drept feil person

* At Nils Olav Bakken hadde hatt befatning med en annen drapssak

NEKTER STRAFFSKYLD: Den 44 år gamle syvbarnsmoren erkjente seg i retten i dag ikke skyldig i drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Frode Hansen , VG

Gjennombrudd

Etter to måneder med etterforskning sto politiet fortsatt uten mistenkte gjerningspersoner.

Helt i starten av november snur politiet bunken med etterforskningsdokumenter og ser gjennom overvåkningsvideoer på nytt. Det medfører at de fikk et gjennombrudd i saken.

På en video tatt opp klokken 22.38 2. september, fra en Shell-stasjon på Dokka, gjør da politiet en interessant observasjon.

På overvåkningsvideoen ser man Olsen fylle bensin på en grønn bensinkanne og putte den i bagasjerommet på en svart BMW. Man ser også 20-åringen, samt at politiet mener at den 44 år gamle syvbarnsmoren sitter i baksetet.

8. november i fjor fikk politiet tillatelse fra domstolen til å avlytte de tre tiltaltes telefoner. Måten de tre snakket sammen på, gjorde at politiet fikk en styrke mistanke.

Pågripelse

Med bakgrunn i den informasjonen politiet hadde, ble det 15. november besluttet å fremprovosere en reaksjon ved å innkalle Olsen til avhør per telefon. Som politiet hadde håpet på, ringte Olsen like etterpå til syvbarnsmoren.

I samtalen, som ble spilt av i retten i dag, forteller Olsen at han har fått en telefon fra Kripos, som har bedt om at han kommer inn til avhør. De to diskuterer hva de hadde gjort den dagen og enes om at de har vært i konfirmasjon og at Olsen var på fisketur. Videre blir de enige om å møtes for å prate videre om saken.

Under samtalen avtalte de å møtes ved Fluberg bru, og politiet bestemte seg derfor for å slå til.

Forkledd som brøytemannskaper og i traktor, pågrep politiet både Olsen, syvbarnsmoren og 20-åringen. 16. november ble de tre fremstilt for varetektsfengsling.

- Vi pågrep dem før de fikk sjansen til å samkjøre forklaringer, sier aktor Klundseter.

– Planlagt

Drapet på Bakken skal de tre ha begått natt til 3. september. Etter drapet dro de tre tiltalte i konfirmasjon. Olsen har forklart at han samme natt brant opp klærne han brukte under drapet. Deretter var de tre på ferie sammen.

I dag erkjente Olsen straffskyld for drap, mens den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn nektet straffskyld. 20-åringen har erkjent å ha begått vold mot Bakken på Veståsen, men hevder han ikke hadde noen vilje om å begå et drap. Syvbarnsmoren erkjenner å ha vært på Veståsen, men sier at planen aldri var å drepe.

I forkant av drapet er det blitt kjent at de tiltalte mente at Bakken hadde utsatt noen i deres nære krets for en alvorlig handling, men ingen av de tiltalte sier at drapet på Bakken var planlagt.

Statsadvokat Klundsæter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.