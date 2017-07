Anton feiret 90-årsjubileet 1142 meter over havet

Søndag ble Anton Hanssen 90 år gammel. Dagen i forveien besteg han Storhaugen i Troms.

Hvordan feirer man best sin siste dag som 89-åring?

Spør du Anton Hanssen fra Djupvik i Troms, svarer han på toppen av Storhaugen, 1142 meter over havet.

Det var lokalavisen Nordlys som først skrev om bragden.

Søndag fyller Hanssen 90 år, og det feires med kaffe og kaker sammen med familie og venner.

– Og vin til den som vil, opplyser den ferske 90-åringen på telefon til VG.

PÅ VEI OPP: Hanssen og følget på vei opp Storhaugen. Foto: John Johansen

Tok tolv timer

Storhaugen er den nordligste toppen i Kåfjordalpene, og ifølge Hanssen byr toppen på fantastisk utsikt.

– Det gikk bra, og vi kom oss opp og ned, forteller han mens lyden av festlig lag høres i bakgrunnen.

Turen tok til sammen tolv timer, og Hanssen innrømmer at det var en slitsom tur. 90-åringen forteller at det var litt tungt med trappeturer søndag formiddag, men det gikk fort over. Føttene fikk også gjennomgå under den lange turen.

– Jeg hadde på sko på meg, hvor jeg skled litt fremover. Begge stortærne på føttene ble blå før jeg var nede. De ramler vel av med tid og stunder, spøker Hanssen.

Feiret på toppen

På turen hadde han med seg familien, hvor den yngste turdeltageren var hans åtte år gamle oldebarn. På toppen ble det feiret med champagne og grillmat. Etter nedstigningen ble følget møtt med en stor velkomstkomité som stilte med bjelle, flagg og gratulasjoner.

Hanssen forteller at han har vært aktiv hele livet, og at han føler seg som en sprek mann. Ifølge Nordlys er han tre ganger verdensmester i livbåtroing på 60-tallet.

Det er imidlertid ikke første gang han har tatt turen opp på Storhaugen. Siden han var 82 år har han vært på toppen annethvert år. Men denne gangen får bli hans siste. Sannsynligvis.

– Jeg tenkte at jeg skulle avslutte når jeg var 90. Men, jeg legger meg ikke ned i sengen for å vente på at jeg skal ende i graven. Man veit jo ikke hva man kan finne på, humrer han.

