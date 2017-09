«Ekstremt sterktvirkende» designerdop sprer seg i Norge

Det har vært hundrevis av overdosedødsfall blant folk som har inntatt fentanyler i Sverige. Det siste halvåret er det gjort flere beslag av dopet i Norge.

Da en 33 år gammel kvinne døde etter å ha tatt furanylfentanyl i 2016, fryktet både Folkehelseinstituttet og Kripos at stoffet skulle etablere seg på markedet. I år er det gjort åtte nye beslag, i tillegg til et beslag av karfentanyl.

Dette trekkes fram som et av de viktigste utviklingstrekkene på narkotikamarkedet i Kripos' rapport for første halvdel av 2017.

– Dette er et meget farlig stoff som vi ikke hadde sett noe til på det norske markedet før høsten 2016, sier Kari Frey Solvik, leder for seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Hun forteller selv om dette bare er en liten andel av de 25.000 til 30.000 sakene de har i løpet av et år, ser hun med bekymring på utviklingen.

– Det er grunn til å rope varsku om dette. Furanylfentanyl er ekstremt sterktvirkende og derfor farlig. Brukerne søker rus men med på kjøpet får de pustestans, narkose og død, sier overlege Merete Vevelstad ved Oslo universitetssykehus.

– Nærmest umulig å dosere

NOK TIL Å DREPE: Det kan være dødelig å innta 2mg fentanyl. Bildet er tatt hos testlaboratoriet til amerikanske DEA Foto: Cliff Owen , AP

Det eneste beslaget av det sterkeste fentanylet, det såkalte «elefantdopet» karfentanyl, ble gjort da en 15-åring døde etter å ha inntatt dette i april. Det er derimot gjort hele åtte beslag av furanylfentanyl i år.

– Det kan også være snakk om at vi finner andre varianter av disse stoffene i omløp, sier Solvik i Kripos.

Vevelstad forklarer at stoffet furanylfentanyl kan være opp til 100 ganger sterkere enn morfin. Karfentanyl er 100 ganger sterkere enn det igjen.

– Det ene fentanyl-derivatet trenger du kanskje et saltkorn av for å få rus, det andre trenger du en brøkdel av et saltkorn av. Det er nærmest umulig å dosere.

Syntetisk designerdop

Overlege Vevelstad forklarer at når man først får i seg stoffet vil man kunne dø i løpet av få minutter, med mindre man blir gjenopplivet og får motgift.

– Det er et syntetisk designerdop. Brukerne tror at det er bedre og billigere.

Erfaringene fra andre land er at fentanyler ofte kan bli solgt under påskudd av å være andre stoffer.

– Det er vanskelig for brukerne å vite når de får i seg fentanyler. Vi har sett tilfeller der de selges som beroligende midler, kokain eller heroin.

Overlege: Forventer at overdosedødsfall vil stige

I Norge er det foreløpig bare beslaglagt furanylfentanyl og karfentanyl, men fentanyler finnes også i andre varianter. Sveriges Radio kunne i juli melde om at 250 mennesker hadde dødd av inntak av fentanylvarianter siden 2015. I USA og Øst-Europa har tusenvis har dødd etter inntak av slike stoffer.

– I USA beskriver de det som et vesentlig problem – vi får håpe at dette ikke er starten på noe, og heller enkeltstående tilfeller. Det vil tiden vise, sier Solvik.

Hun forteller at Kripos har inntrykk av at mange eksperimenterer med stoffer, og leser på nettforumer med andre brukere og utveksler erfaringer.

– Man får kjøpt alt mulig på internett. Når noe introduseres på andre markeder i andre land skaper det etterspørsel her også.

Stoffet selges både via internett og i brukermiljø, forteller Vevelstad.

– Når sånne stoffer dukker opp forventer vi at dødstallet for overdoser stiger. Dette har allerede skjedd i Sverige, USA og flere andre land, sier hun.

