Jusprofessor om Krekar: – Noen i Norge må ha visst

Det er nesten ni måneder siden Italias krav om utlevering av mulla Krekar ble annullert. Det må noen i Norge ha visst, uten å stoppe prosessen, mener jusprofessor Mads Andenæs.

Prosessen om å utlevere Krekar til Italia har rullet og gått i hele år på tross av at Italia slo fast allerede i mars at de ikke vil ha ham likevel. Etter at saken hadde blitt vurdert i to rettsinstanser slo Høyesterett i forrige uke fast at Krekar kunne utleveres. Nå er han en fri mann.

Både Riksadvokaten, PST og justisminister Anders Anundsen avviser å ha visst om annulleringen fra mars før nå.

Jusprofessor: Noen kan ha holdt kjennelsen unna

– Det er lite troverdig at ingen norsk myndighet har visst om denne kjennelsen før nå, men slik saken har utviklet seg politisk er det helt i tråd med det politiske kjøret for å få ham utlevert. Alle som har hatt befatning med denne utleveringssaken, både domstolen og politiske myndigheter, må nå inn i skammekroken, sier Mads Andenæs til VG.

Han er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal rett.

– Det kan faktisk være så galt at noen bevisst har holdt denne kjennelsen unna, slik at den ikke skulle bli oppdaget før han var uttransportert og dermed umulig å hente tilbake til Norge, sier professoren.

Bakgrunn:

Derfor ville Italia ha Krekar: • 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av flere menn fra forskjellige land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. • I etterkant av aksjonen kom det en utleveringsbegjæringen fra Italia til Norge, fordi myndighetene i landet mistenkte at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk. Italia ville stille ham for retten. • 9. juni i år startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar. • 20 dager senere slo Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia, uten å fastslå når dette ville skje. • Nå har italienske myndigheter bestemt at de ikke vil ha Krekar likevel – etter å ha gjennomgått sakens detaljer på nytt. Dette bekrefter Riksadvokaten, uten å gå inn på hvorfor begjæringen er trukket tilbake.

I pressemeldingen fra Riksadvokaten er det ikke opplyst om hvorfor utleveringskravet fra Italia ble annullert.

Kritiserer domstolsprøvingen



Utlevering av mulla Krekar har ble vurdert i alle tre rettsinstanser før spørsmålet ble avgjort onsdag i forrige uke. Andenæs mener hele den norske domstoltprøvingen har vært helt overfladisk og uten verdi:

– Hele poenget med at en begjæring om utlevering skal prøves av en domstol, er jo hensynet til borgernes garanti for rettssikkerhet. Domstolen skal ha armlengdes avstand til politikerne. Derfor er det en stor unnlatelse av både tingretten, lagmannsretten og til slutt Høyesterett, at de ikke har brydd deg med å ettergå den italienske prosessen, sier han.

Andenæs legger til at han nå leser saken som et forsøk fra italienske myndigheter på å gjøre norske politikere enn tjeneste.

– Mange har sagt underveis at hele denne saken var et forsøk på politisk manipulasjon av rettssystemet. Når vi nå vet at saken faktisk stoppet i en italiensk domstol i mars, uten at noen har tatt rede på det, viser at disse kritikerne hadde rett. Denne saken passerer ikke minstemålet til en norsk domstolskontroll, og vil svekke tilliten neste gang Norge ønsker å få noen utlevert til straffeforfølgelse i Norge, legger han til.

Overfor VG avviser både Riksadvokaten PST og justisminister Anders Anundsen å ha visst om den italienske kjennelsen fra mars.

Frps parlamentariske leder Tom Nesvik sier til VG at han fikk vite om kjennelsen først i dag.

Meling: Stilte spørsmål ved påsketider



Krekars advokat Brynjar Meling sier til VG at Krekar kunne vært en fri mann for mange måneder siden dersom informasjonen hadde kommet tidligere. Advokaten sier han stilte spørsmål om hvorfor Krekar fortsatt var begjært utlevert når begjæringen overfor flere andre siktede i samme sak var trukket tilbake, og a han fikk opplyst fra Justisdepartementet at det hele var en misforståelse.

Han mener nå at både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet har et forklaringsproblem:

– Enten har noen bevisst hold denne informasjonen unna, eller så har de unnlatt å følge opp sakens gang i Italia, sier Meling.