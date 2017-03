To nye tilfeller politianmeldt etter voldsepisoden på Nittedal-skole

Kommunen har politianmeldt to nye tilfeller av mobbing og vold til politiet etter voldsepisoden på ungdomsskolen i Nittedal.

Politioverbetjent ved Nittedal lensmannskontor, Geir Bakk Anthonsen, bekrefter overfor Dagbladet at kommunen nå har anmeldt to tidligere forhold til politiet.

De to nye anmeldelsene går på mobbing og/eller voldsbruk, ifølge politiet. Den ene av anmeldelsene skal involvere den 13 år gamle gutten som skal ha blitt slått bevisstløs sist fredag.

– Vi har nå gjort det vi sa vi skulle gjøre, nemlig å gå igjennom de tidligere tilfellene av påstått mobbing og vold ved skolen som har vært rapportert. På bakgrunn av dette valgte kommunen å inngi en tilleggsanmeldelse, sier ordfører Hilde Thorkildsen til VG.

– Det ene av de to nye forholdene involverer blant andre den eleven som ble utsatt for vold sist fredag, bekrefter ordføreren.

Nittedøler er rystet: – Det er en heksejakt i sosiale medier

– Komplekse saker

Hun satt tirsdag kveld i møte med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen der volden og mobbingen skal ha funnet sted.

– Vi hadde en veldig konstruktiv dialog og gjennomgikk status i saken. Vi er opptatt av at elever i Nittedal skal ha det trygt på skolen og samtidig utøve en nulltoleranse mot vold og mobbing, sier ordføreren.

– Hvordan kan mobbingen og volden som kommunen nå politianmelder da ha fått gjenta seg?

– Det er vanskelig å si. Dette er komplekse saker. Jeg kjenner til at det er fattet fire enkeltvedtak knyttet til mobbing ved skolen. Disse er fulgt opp av skolen i tråd med Opplæringsloven, sier Thorkildsen til VG.

Etter det Dagbladet kjenner til, skal de to nye anmeldelsene omfatte hendelser som skal ha funnet sted i fjor høst og for noen uker siden.

Umulig å innfri: Erna lover barn null mobbing

Ventet på 13-åringen

VG omtalte sist mandag en hendelse som skal ha skjedd 19. oktober – der 13-åringen var involvert. Hendelsen er referert i et enkeltvedtak fra skolen.

I vedtaket refereres det til at en guttegjeng fra 9. klasse ventet på at 13-åringen skulle komme ut av skolens kantine, hvoretter en av 9.-klassingene forsøker å «nikke» til 13-åringen og kjører kneet hardt opp i guttens underliv.

Vegard Harm: Voksne – kom dere på sosiale medier

Rektoren ved den aktuelle skolen kan hverken avkrefte eller bekrefte om denne episoden er en del tilleggsanmeldelsen fra kommunen til politiet.

– Det eneste jeg kan si er at vi har gått igjennom sakene på nytt og i samarbeid med politiet vil jobbe for et trygt skolemiljø. Noe mer kan jeg ikke si på grunn av kravene til taushetsplikten, sier rektor til VG.

Skoleledere har mulighet til å utvise elever i tre dager som reaksjon på mobbing, vold og regelbrudd. Rektor ønsker heller ikke å si om denne reaksjonen er benyttet i denne saken.