Nettmobbet etter sin død

Tenåringen Brandy Vela tok sitt eget liv på grunn av nettmobbing. Etter begravelsen begynte hetsen igjen.

18 år gamle Brandy Vela tok sitt eget liv i slutten av november etter å ha blitt utsatt for årelang mobbing på nettet. To dager etter at tenåringen fra Texas ble begravet fortsatte mobbingen på en minneside opprettet i hennes navn.

– Folk trodde at familien hadde laget minnesiden, så de begynte å poste medfølende kondolanser. Men etter noen minutter la noen ut hetsende kommentarer og bilder, forteller Brandys far, Raul Vela, til CNN.

Han sier at det enten er fire mennesker som står bak, eller én person som har postet fire meldinger.

CNN skriver i artikkelen at de har sett skjermdumper av bildene og kommentarene, men de velger ikke å vise dem på grunn av det støtende innholdet. Politiet har startet en etterforskning av saken.

– De hetser henne fremdeles, men hun er ikke lenger blant oss, så nå føles det som om de også hetser meg og familien min, sier Raul Vela.

Hetset for vekten



Under en minnesamling hjemme hos familien en uke etter selvmordet fortalte faren hennes om den årelange mobbingen datteren hadde blitt utsatt, ifølge Texas-avisen The Daily News. Hun fikk kommentarer om vekten og utseendet sitt, og det ble opprettet falske profiler i sosiale medier.

Han fortalte også om hvem hun var. Brandy drømte om å bli veterinær. Hun skulle snart flytte for seg selv. Yndlingsfargen hennes var blå.

Søsteren Jackie Vela sier til People at hun ikke kan huske en tid hvor Brandy ikke ble mobbet. Det siste halve året hadde vært ekstra ille.

–Vi visste ikke hvor mye det gikk inn på henne før nå. Det er hjerterått. Lillesøsteren min er borte, sier hun.

Falske datingsider

I tillegg til kommentarene om utseendet, hadde det også blitt opprettet falske datingsider med Brandys navn og bilde hvor hun anvigelig tilbød sex. Telefonnummeret hennes ble lagt ut på sidene. Når Brandy og familien fikk slettet én side, ble det laget en ny på et par dager.

– Det stoppet aldri. Det var ikke bare mobbing, men forfølgelse, sier Jackie.

Brandy hadde ifølge familien endret telefonnummer mange ganger, men hetsen fortsatte. Politiet hadde ikke mye hjelp å tilby i kampen mot de anonyme mobberne, ifølge familien. De etterforsker nå om mobbingen er årsaken til selvmordet, ifølge The Daily News.

– Et drap



Raul Vela kaller datterens dødsfall et drap.

– Disse menneskene er feiginger. De dyttet henne over stupet. Hun mistet all selvtillit og all følelse av selvverd, sier faren til CNN.

Han vil nå hjelpe andre som er i samme situasjon som datteren var, både ved å forsøke å endre lovverket og ved å gjøre folk oppmerksomme på nettmobbing.