MDG og SV får bøter etter hackerangrep

Miljøpartiet de Grønne får en bot på 50.000 kroner av Datatilsynet for ikke å ha sikret medlemmene sine godt nok.

Det var i sommer at Miljøpartiet de Grønne ble utsatt for et hackerangrep. Hackeren snek seg først inn hos Bergen MDG og sendte ut to eposter til medlemmene i lokallaget.

Deretter tok hackeren seg inn hos partiet nasjonalt og sendte ut en sms og fem eposter fra systemet til medlemmene. I tillegg ble en komplett medlemsliste eksportert i Excel-format.

Hackeren hadde jobbet seg oppover i hierarkiet frem til han fant en bruker med utvidede rettigheter på nasjonalt nivå. Deretter ble «glemt passord»-funksjonen i systemet utnyttet.



I et brev fra Datatilsynet til MDG slår tilsynet fast at MDG ikke har gjort nok for å sikre sine medlemmer mot datainnbrudd. Partiet har ifølge tilsynet brutt personopplysningsloven. På bakgrunn av dette har partiet blitt ilagt en bot av tilsynet på 50.000 kroner.

SV også hacket

Ifølge NRK har også SV fått en bot etter et hackerangrep. Denne boten er på 150.000 kroner.

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski sier til NRK at de vil godta gebyret fra Datatilsynet.

– Datatilsynet har pekt på en mangel som vi var i ferd med å rette opp, men vi ble hacket før det var på plass. Men nå er det i orden, og vi vil fortsette å samarbeide med Datatilsynet om sikkerhet, sier Kaski til NRK.

MDG tar boten til etterretning



– Vi tar datasikkerheten på alvor. Vi er veldig opptatt av å bedre datasikkerheten, og tar Datatilsynets brev til etterretning, sier partisekretær Lars Gaupseth i MDG til VG.

Han viser til at partiet nå har innført såkalt totrinns autentisering for å bedre sikkerheten i etterkant av hackerangrepet. Dette fungerer slik at man får opp en ekstra kode ved innlogging, i tillegg til det vanlige passordet.

Partiet skal også ha skjerpet rutinene og er i ferd med å styrke internkontrollen. Datatilsynet mener imidlertid at tiltakene burde vært innført før hackerangrepet.

– Vi har vært i kontinuerlig kontakt med vår dataleverandør etter angrepet i sommer for å hindre at lignende angrep skjer igjen, sier Gaupseth.

Opptatt av personvern

MDG har en tydelig politikk på personvern. De har blant annet støttet varsleren Edward Snowden og er motstandere av datalagringsdirektivet.

– Er det ekstra surt når det viser seg at dere ikke har vært i stand til å verne deres egne medlemmer?



– Vi mener våre medlemmer kan være trygge på at deres data blir godt i varetatt. Vi ble angrepet av en hacker, og det er selvfølgelig beklagelig at informasjonen ble kopiert av den hackeren. Men vi tar datasikkerheten alvorlig.

– Men systemet var ikke godt nok før dere faktisk ble angrepet?

– Nei, sånn er det dessverre ofte. Det må ofte et angrep til før man innfører ekstra tiltak. Vi var ikke kjent med at vi måtte innføre to trinns autentisering før angrepet. Det har fremskyndet arbeidet med å øke sikkerhetsnivået.

– Er dette sure penger å betale?

– Nei, vi velger å ta boten og brevet til etterretning. Vi vil skrive et tilsvar til Datatilsynet, med våre merknader. Men de gjør bare jobben sin, og vi må bare merke oss at de mener vi ikke har vært gode nok.