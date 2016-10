I overgrepsdebatten: En takk til de kloke menn

Debatt Vi rystes stadig av nye overgrepssaker. Midt i det vonde har vi også skapt en følelse av kvinnepolitisk fellesskap.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie

Ei ung, slank og spedlemmet jente fyller TV-skjermen. Hun har ansiktet vendt bort og står med ryggen mot kamera. Det lange, bølgete håret flommer nedover de smale skuldrene. Hun er en av de jentene som de siste årene har fått offentlighetens søkelys på seg etter en vond og vanskelig opplevelse. Med et kobbel av fotografer og journalister rundt seg, står hun der, sterk og tøff i stormen, men samtidig også tynnhudet og sårbar.

De siste årene har en rekke overgreps- og voldtektssaker rystet landet og ført til stor offentlig debatt. Hemsedalsaken er en av dem, Vågåsaken en annen. Hver vår kommer meldinger om seksuell trakassering og overfall av unge russejenter, og avisene fylles stadig av stoff om både overgreps- og festvoldtekter. Disse sakene opprører meg sterkt. Jeg reagerer som kvinne, som mor, venninne, søster og som samfunnsinteressert medmenneske.

Oppløftende og viktig

Men midt i alt det triste er det flere lyspunkter. Noen av disse sakene har greid å skape en følelse av kvinnepolitisk fellesskap. En rekke kvinner har stått skulder ved skulder med disse jentene, i en sterk og rørende kvinnesolidaritet; markeringer av at vi ønsker å kjempe sammen mot overgrep, vold og seksuell trakassering. Jeg tror mange kvinner har kjent på en sterk opplevelse av samhørighet: vi ser at disse unge jentene kunne vært våre døtre, våre kollegaers jenter, barna til våre venninner. De kunne vært hvem som helst av oss.

Den kollektive kampen mot voldtekt og seksuelle overgrep er ingen selvfølge. Den norske kvinnebevegelsen har ikke hatt så sterke tradisjoner på dette feltet, hevder Trine Rogg Korsvik i sin doktoravhandling «Pornografi er teori, voldtekt er praksis». Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970-1985. I Norge er den politiske oppmerksomheten i stedet blitt rettet mot pornografi, i alle fall hvis vi sammenligner med Frankrike, hevder hun. Derfor er dagens sterke kvinnesolidaritet oppløftende og viktig.

Angår begge kjønn

Men det er også noe annet enn markeringa av feministisk fellesskap som har gledet meg i disse sakene. Det er de mennene som har stått sammen med kvinner i demonstrasjonene til støtte for voldtektsofre, eller som har deltatt i alle debattene, enten i media eller på halvoffentlige arenaer som Facebook og Twitter.

Med sterke, tydelige stemmer har de forsvart kvinners rett til å ferdes ute uten å bli krenket eller trakassert. De har markert solidaritet med overgrepsofre, og de har snakket til og med andre menn med indignasjon og tydelighet i stemmen: slik behandler vi ikke kvinner!

Hvorfor er dette viktig? For det første markerer mennene med dette at seksuelle overgrep er noe som angår begge kjønn, de viser at de tar overgrep mot kvinner på alvor. Dermed får kvinner drahjelp i slike politiske spørsmål. Kampen mot overgrep blir ikke et «kvinnekrav», men et samfunnsanliggende. Det handler om hva slags samfunn vi ønsker å skape for oss selv og andre. Vi trenger at menn står fram som tydelige og trygge motstandere av vold og overgrep mot kvinner, og vi trenger menn som er sterke forsvarere av kvinners rettssikkerhet.

For det andre har menn betydning som rollemodeller for andre menn. Den kjente amerikanske sosiologen og mannsforskeren Michael Kimmel har i boka Manhood in America hevdet at «it’s other men who are important to American men». Spissformulert, ja visst, men kanskje er det også noe i det. For å få bekreftelse på maskulinitet er relasjonen til andre menn viktig. På mange områder er det andre menns bedømmelse som teller.

Kvinne- og kjønnsforskninga fokuserte lenge på relasjonen mellom kjønnene i forsøkene på å forstå og forklare samfunns- og kjønnsforhold. Men menn skaper ikke sin selvforståelse, sin identitet og sine idealer bare i forhold til kvinner og femininitet, men også i forhold til andre menn og andre former for maskulinitet. For menn kan dermed andre menn være vel så viktige som kvinner når det gjelder å forme mannlighet og maskuline selvforståelser. Mannsforskninga har dermed synliggjort hvordan menn definerer maskulinitet både i forhold til hverandre og i relasjon til kvinner.

Menn lærer av hverandre

Når vi ønsker at unge gutter og menn skal lære å behandle jenter pent, er det altså sine fedre, brødre, onkler, bestefedre og mannlige lærere de må lære det av. Det er de som med tydelig stemme og som positive forbilder må statuere gode eksempler på hvordan menn skal oppføre seg mot kvinner. Det virker som politiet har dratt lærdom av dette.

For noen år siden startet de den nasjonale kampanjen «Kjernekar». Den var myntet på dem som begår overgrep og deres kompiser, og den var særlig rettet mot festvoldtektene. Majoriteten av gjerningspersoner i slike saker er unge gutter og menn, mens ofrene som oftest er jenter og kvinner. Målet var å motivere menn i faresonen til å endre holdning, samt å lære unge menn å ta vare på vennene sine. Kjernekaren er han som følger litt ekstra med og som tar et ansvar for at også kameratene oppfører seg fint.

Neste gang vi ser en ung, slank, spedlemmet jente på TV-skjermen, så skal vi huske dette: De kvinnene som utsettes for voldtekt og overgrep har også relasjoner til menn: det er en manns datter, søster, niese, kjæreste eller barnebarn som står der med hodet bøyd og ansiktet vendt bort fra offentligheten. Så derfor: Takk til alle de menn som er en klok, rolig og tydelig stemme i disse debattene. Dere er viktige for mange.