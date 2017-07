Er det typisk norsk å voldta?

Kommentar Hvorfor fortsetter menn i Norge å voldta? Er det makt? Sinne? Utilstrekkelighet? Medievirkeligheten? Dumskap? Kultur?

En av ti kvinner oppgir at de er voldtatt. Politiets etterforskningsstid øker og 80 prosent av anmeldelsene henlegges. Halvparten av ofrene er under 18 år og omfanget av voldtekter i Norge er ikke redusert over tid. Hvorfor klarer vi ikke å gjøre noe?

I juli ble en jente i 15-års alderen voldtatt på Bråvallafestivalen. Ifølge politiet ble hun holdt fast og voldtatt av en mann midt i menneskemengden foran scenen, uten at noen grep inn. Ytterligere elleve anmeldelser av seksuell trakassering kom inn i løpet av festivalen, som nå legges ned. Samme helg ble det anmeldt to voldtekter på Cityfestivalen i Västerås.

Under Roskildefestivalen kom det inn seks anmeldelser om voldtekt. Sist helg ble tre unge menn siktet for å ha begått en voldtekt av en ung kvinne under Kongsberg Jazzfestival. Flere festivaler melder om problemer med seksuell trakassering.

Høytid for voldtekter

Og da har vi ikke tatt med russefeiringen, en annen høytid for voldtekter. 14 anmeldte voldtekter under russetiden i fjor, endte i én tiltale. Ni av sakene er henlagt.

Anmeldte voldtekter øker i vår- og sommermånedene. Men ifølge Amnesty International og FN er dette en helårlig skamplett på Norge. Politiets tall viser at det anmeldes ca 100 voldtekter hver måned. Man antar at bare hver tiende voldtekt anmeldes.

REDDE: Frykten for voldtekt gjør at kvinner må vurdere hvor de kan gå, hvem de kan gå med og om de kan gå alene. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Les også: Grenseløs sex-kultur blant unge

Kvinners ansvar



Den mye omtalte Hemsedal-saken i fjor, der tre menn ble frikjent for voldtekt etter å ha hatt seksuell omgang med en nær bevisstløs, ruset kvinne, skapte sinne, sterke følelser og debatt. Og som alltid når voldtekt kommer på dagsorden: Det kom mange gode råd til kvinner om hvordan vi skal unngå å bli voldtatt, men ikke noe søkelys på hva man kan gjøre for å hindre menn i å begå overgrep.

- På lik linje med at man råder folk til å gå med refleks i mørket (…), så må jenter og kvinner ta ansvar for hvem de går på nachspiel med, sa advokat Brynjar Meling til NRK.

Ifølge Ipsos MMIs holdningsundersøkelse fra 2013, mener hver fjerde spurte at en kvinne er delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt dersom hun frivillig er blitt med en mann på nachspiel. Undersøkelsen viser også at hver tiende mann mener en kvinne er delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt dersom hun er kjent for å ha hatt mange partnere.

SIKRE BEVIS: Voldtektsmottaket ved Oslo legevakt. Foto: Magnar Kirknes , VG

Sterk kritikk av Norge



Til tross for sterk kritikk fra både Amnesty International og FN når det gjelder både lovgivning, etterforskning og straffebehandling av voldtekt i Norge, går utviklingen feil vei.

Vi skriver og leser mye om voldtekter og kvinnesyn i India og arabiske land, og er opptatt av hvilke farer som lurer i potensielle ferieland.

Men dette er sånn det er i Norge:

•Sex brukes som valuta i ungdomsmiljøer.

•Politiskolen la i fjor ned fordypningsfag i voldtekt, tross sterke innsigelser fra fagpersoner.

•Forsvaret meldte nylig om økt antall anmeldte voldtekter

•Politisjefer står frem og forteller hvor vanskelig det er å få etterforskere til voldtektssaker, det gir visst ikke prestisje nok.

•Kvinners daglige frihet begrenses av frykt for å bli utsatt for overgrep

•Debatter om voldtekt og seksuelle overgrep, handler ofte om sex.

•Norsk ungdom topper den tvilsomme Europa-listen over hvem som ser mest nettporno og tar minst anstøt.

•Tilfeller der jenter på videregående skole må stille på rad for å suge fadderne sine.

•FN har uttrykt bekymring fordi vi har så få domfellelser i voldtektssaker.

•80 prosent av voldtektsanmeldelsene henlegges

•Kjønnsstereotype forestillinger om kjønn og seksualitet preger fremdeles vurderingen i voldtektssaker, både i og utenfor rettsalen.

•Amnesty International har ropt varsko om at behandlingen av voldtektssaker er en kjønnsbasert diskriminering som staten har et ansvar for å forebygge og bekjempe.

•Norge har fortsatt ikke implementert Europarådets artikkel 36 i konvensjonen for bekjempelse av vold mot kvinner:

Har ikke samme lovverk som andre

Den beskriver seksuelle overgrep, inkludert voldtekt, som «non-consensual acts of a sexual nature. Eller for å si det enkelt: Voldtekt er sex uten samtykke. Senest i 2012 fikk Norge krass kritikk av både FNs Kvinnekomité og FNs Komité mot tortur fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett.

BEVIS: Spormateriale ankommer Rettsmedisinsk Institutt på Rikshospitalet hver dag fra landets politidistrikt. Avbildet er undertøy til 6 siktede og en fornærmet i forbindelse med en gruppevoldtektssak. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Les også: Etnisk norske får mildere straff

Jeg vet ikke hva som skal til for å få ned antallet voldtekter. Forhindre at gutter og menn skal ødelegge fremtiden sin ved å få en dom eller ved å sikre seg evig liv på Google som overgriper. At jenter og kvinner blir traumatisert for livet, og mister rettigheter og goder som kan forventes i et sivilisert og likestilt land.

Men jeg tror det ville hjelpe om vi kom oss ut av kambrosilurtiden og begynner å diskutere andre årsaker enn at jenter går på fest med feil gutter.