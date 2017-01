VG mener: Putins valg

Leder Situasjonen bør bekymre fler enn USAs etteretningsmiljøer.

«Putin og russiske myndigheter forsøkte å bedre påtroppende president Trumps valgsjanser så langt det var mulig, ved å diskreditere statsråd Clinton og fremstille henne ufordelaktig i forhold til ham». Det er den utvetydige konklusjonen i rapporten USAs tre største etterretningsorganisasjoner, CIA, FBI og den nasjonale sikkerhetstjenesten, NSA, offentliggjorde deler av rett før helgen.

Da var konklusjonene først presentert for avtroppende president Barack Obama på torsdag og så for Trump selv på fredag. Trump hadde helt frem til møtet med de tre toppsjefene blankt avvist denne typen konklusjoner og langt på vei latterliggjort etterretningstjenestene. I en uttalelse etter møtet har han mildnet tonen, men mener fortsatt at aktiviteten ikke har hatt noe å si for valgresultatet.

Det blir da heller ikke hevdet i rapporten, da CIA, FBI og NSA mener dette lå utenfor deres mandat. Og da de konkrete bevisene de bygger konklusjonene på, fortsatt er unntatt offentlighet, er det vanskelig å vurdere dem for utenforstående.

Konklusjonene er derfor omdiskuterte. Men situasjonen er under alle omstendigheter unik og ganske skremmende: De nasjonale og internasjonale etterretningstjenestene som skal bistå den amerikanske presidenten de neste fire årene, er overbevist om at en av USAs mektigste og eldste fiender aktivt har ønsket at han skulle bli valgt. Det er ikke en situasjon som innbyr til tillit og stabilitet i ledelsen av verdens største militærmakt.

For det bekrefter et bilde. Trump har valgt å knytte til seg personer med tette forbindelser til russiske myndigheter. Hans nasjonale sikkerhetspolitiske rådgiver, den førtidspensjonerte generalen Michael T. Flynn, har vært en tidvis betalt bidragsyter til den russiske statskanalen RT. Rex Tillerson som Trump ønsker som utenriksminister er konsernsjef i oljeselskapet ExxonMobile som har fått frosset sine gigantinvesteringer i Russland som følge av sanksjonene Obamaadministrasjonen innførte etter okkupasjonen av Krim. Den gjensidige, åpne begeistringen Trump og Putin viser for hverandre, bidrar også til bildet av eiendomsmilliardæren som russernes foretrukne kandidat.

Situasjonen bør bekymre fler enn USAs etteretningsmiljøer.