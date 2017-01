Putin, Kreml og kompromatene

Debatt Har Putin tradisjon for å kompromittere venner og fiender, har han noe på Donald Trump? Og blir Trumps tilhengere overrasket når han nå innsettes som USAs 45. president?

HANS-WILHELM STEINFELD, Cand.Philol og partner i Corporate Communications

Det fins gode kilder som kaster lys over Vladimir Putins personlighet. I sin bok «Presidentmaraton» skrev Russlands tidligere president Boris Jeltsin om mannen som presidenten både gjorde til direktør for FSB (tidligere KGB), senere til statsminister og president:

Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Klaudia Lech , VG

«Putins evne til lynraske reaksjoner fjetret meg. Mine egne spørsmål kunne få folk til å rødme og pinefullt søke ord som svar, selv på de mest ugjennomtenkte spørsmålene mine. Men Putin svarte alltid så rolig og naturlig, at det ga meg en følelse av at denne unge mannen etter mine begreper, var et mann som var parat til alt i livet, og svarte klart og tydelig på enhver utfordring.»

Parat til alt!

5. mai 2000 trykket Moskvatidsskriftet «Vlast» en lekkasje fra den nye president Putins administrasjon, kalt «Redaksjon 6». Om programmet for den politiske styringen videre for Russlands nye president Vladimir Putin sto det: «Programmet vurderer, at det strategisk ikke er til å komme forbi at FSB og andre spesialtjenester må trekkes med i virksomheten til det politiske direktorat i presidentens administrasjon!»

I et lukket kapittel het det videre: «Virksomheten til samfunnsfigurer og politiske ledere på føderalt, regionalt og lokalt nivå kan påvirkes gjennom innsamling og utnyttelse av spesialinformasjon knyttet til deres virke i politikk og samfunn, kilder til finansiering, materiell velstand, offisielle og uoffisielle kontakter, tilhengere, motstandere, svakheter, interesser og annet!»

I dokumentets kapittel tre, «Informasjonskamp mot opposisjonen», het det: «En mekanisme nummer to er å ta forskjellige massemedier under kontroll, benytte hensiktsmessig innsamlet spesialinformasjon, herunder også informasjon av kompromitterende karakter. Opposisjonelle massemedier eller medier med sympati for opposisjonen kan føres inn i finansielle kriser, konsesjoner og registrering av firma i organisasjonsregisteret kan trekkes tilbake, det kan skapes vilkår som enten vil gjøre det opposisjonelle medium regjerlig eller umulig!»

Donald Trump besøkte Russland to ganger som forretningsmann. Det ytterst profesjonelle FSB som KGB kalles i dag, brukte sannsynligvis en klassisk tilnærming i all vervingsvirksomhet da de fikk øye på Trump:

«The pinciple of the pilotfish: You hook on to someone before he becomes something!» Casino-eier og eiendomsspekulant Trump ble invitert til Miss Universe-finalen i Moskvas største show-arena, «Crocus City».

Han fikk treffe den russiske superpopstjernen Filipp Kirkorov, opprinnelig bulgarsk og skilt fra Alla Pugatsjova, også kalt Russlands Barbara Streisand. VIP-behandlingen som Trump fikk i Moskva minnet meg om hvordan evangelisten Billy Graham, «Fem presidenters venn», ble behandlet under Bresjnev for 35 år siden da jeg også var Moskva-korrespondent for NRK. Min venn Gene Randall fikk sparken fra NBC som korrespondent for sin kritiske skildring av den amerikanske evangelistens opportunisme i Moskva. Gene endte som ankermann hos CNN.

Hadde Donald Trump seg et lite nummer på si’ med prostituerte under Russlandsturene sine? Det synes som om akkurat det ikke ville overraske hans kjernevelgere i USA etter alt som kom frem under valgkampen.

Men dersom Trump hadde seg en hyrdestund med representanter for den lette garde i Russland, ville det mest overraskende være om det russiske hemmelige politi ikke filmet det!

Tilfellet Skuratov

Her er et eksempel fra tiden da Vladimir Putin var direktør for FSB: Det økonomiske krakket kom 17. August 1998. Rubelen falt fem ganger i verdi mot amerikanske dollar. Nyrike russere holdt sine formuer i dollar. I forhold til for eksempel eiendomsmarkedet i Russland, ble slike mennesker fem ganger rikere over natten. Krakket oppsto på grunn av systematiske spekulasjoner i russiske statsobligasjoner. Dette destabiliserte den skjøre balansen i pengesystemet etter 1990-tallets privatisering eller «piratisering» av russisk økonomi.

Daværende riksadvokat Jurij Skuratov gikk inn i databasene til Moskva-bankene. Der fant etterforskerne fra riksadvokatembetet navnene på sentrale representanter for regimet i Kreml, som hadde vært med på kjøret mot rubelen. En russisk riksadvokat har et mye, mye større apparat enn påtalemakten holder seg med i Norge. Skuratov hadde dessuten flere livvakter fra sikkerhetspolitiet FSB med seg døgnet rundt.

Likevel kom det raskt ut noen filmscener tatt av riksadvokaten i sengehalmen med to prostituerte. Med russiske menns selvbilder in mente, var dette knapt overraskende. Men som gammel fjernsynsmann lurte jeg alltid på, hvordan filmfotografen kom seg forbi riksadvokatens FSB-livvakter, slik at hans hjåsveve med de prostituerte kunne filmes?

Uten medvirkning fra sikkerhetspolitiet ville det hemmelige opptaket vært utenkelig. Så Jurij Skuratov gikk inn i historien som riksadvokaten med snøring på jussen, men ikke på gylfen.

Moskva er en by der Gud og hvermann i det offentlige rom i 30 år har skrytt over å ha kofferter fulle av kompromitterende materiale til å ramme motstandere med. Men de koffertene ble aldri åpnet. Bare trusselen om slikt var en livsforsikring i et samfunn der det myrdes et menneske 40 ganger hyppigere enn i EU-området.

Putins morgengave?

Dersom Putin har «en koffert» med «kompromat» mot Trump, vil ikke Putin åpne den, heller. For innholdet vil knapt forbause. I sin tid prøvde KGB å presse en norsk diplomat som gikk i en såkalt honningfelle. Da diplomaten fortalte de russiske agentene at han selv hadde fortalt om sidespranget til UD hjemme og ektefellen, falt vitsen med utpressingen bort for KGB.

Men at Putin er parat til hva som helst i livet, har vi Boris Jeltsins ord for. Og at Putin selv la KGB-metoder til grunn for sin styrking av makten straks han tok over denne i Kreml, viste hans program fra 2000.

Og som første embedshandling den 1. Januar 2000 som midlertidig president ga Vladimir Putin livsvarig amnesti til Boris Jeltsin for «mulige, økonomiske forbrytelser» begått i Jeltsins ni år som president.

Hva Putins «morgengave» til Trump blir, gjenstår å se.