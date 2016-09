Nasjonalismens farlige tiltrekning

Kommentar I vesten sprer det seg en farlig fascinasjon for det autoritære. President Barack Obama oppfattes som svak og mislykket, president Vladimir Putin som sterk og suksessrik.

Presidentkandidat Donald Trump roser Putin som en sterk leder «som har veldig god kontroll over landet sitt». Den nye lederen for det britiske uavhengighetspartiet (UKIP), Diane James, sier Putin er en av hennes helter fordi han er «svært nasjonalistisk og en svært sterk leder».

Urovekkende

Dragningen mot en sterk mann og nasjonalismen er et urovekkende tegn i liberale demokratiske samfunn. Årets mest fremgangsrike politiske bevegelse i Europa er høyrenasjonalismen, slik den gir seg uttrykk i franske Nasjonal Front, i Alternativ for Tyskland (AfD), i det østerrikske Frihetspartiet og i Diane James’ UKIP.

Alle ser opp til Putin.

Fascinasjonen er ikke begrenset til ytre høyre. Også på venstresiden tar mange Putins parti fordi han står opp mot USA og deres hegemoni. Putin appellerer til populister av ulik farge som opponerer mot politiske eliter.

Det skapes et inntrykk av at Putin lykkes, mens Obama taper. Historiefortellingen har lite med virkeligheten å gjøre. Ledere måles ofte på økonomiske resultater. Mens Obama leder et land i vekst styrer Putin en økonomi i fall.

I forrige uke dokumenterte Det amerikanske statistikkbyrået at den amerikanske middelklassen hadde en inntektsøkning på 5,2 prosent i 2015, den største på et år. Det ble 3,5 millioner fattige færre. Det skapes 190 000 nye jobber hver måned og arbeidsledigheten har sunket til 4,9 prosent.

I Russland forventer Verdensbanken at økonomien vil krympe med 1,8 prosent i år og andelen fattige russere øker. I løpet av ett år har månedslønnen i gjennomsnitt falt 9,4 prosent til 450 dollar, eller 3700 kroner, ifølge amerikanske CNBC. Statlig statistikk opplyser at 50 prosent av russernes inntekter nå går til å kjøpe mat.

Mens Obama har ledet USA ut av finanskrisen har den såkalt sterke mann i Moskva brakt sitt folk større fattigdom.

Ut i kulden

Noe er utenfor Putins kontroll. Fallende pris på Russlands viktigste eksportprodukt, olje, er en vesentlig årsak. En annen årsak er vestlige lands økonomiske sanksjoner, men disse kom som et resultat av Putins aggresjon mot Ukraina. Å annektere Krim skapte nok nasjonalistisk begeistring i Russland, men den økonomiske prisen er høy: Russland ble internasjonalt isolert og opplever en ny istid i forholdet til vestlige land.

Det sies at Putin viser handlekraft i Syria ved å støtte landets diktator Bashar al-Assad militært og politisk. Når USA har støttet opp under autoritære arabiske regimer er de blitt fordømt som imperialister av de samme kreftene som nå omfavner Putin.

Trump uttrykte sin begeistring for Putin fordi han har «82 prosent oppslutning» i sitt eget folk. 53 prosent av russerne brydde seg riktignok ikke om å delta i søndagens parlamentsvalg som Putins parti vant med 76 prosent av stemmene.

Resultatet var gitt på forhånd. I et stadig mer autoritært Russland er det blitt lite romfor dissens. Putins propagandaapparat nører opp under konspirasjonsteorier om at vestlige land har skylden for alle Russlands problemer, fra dopingskandaler til synkende kjøpekraft. Det er «oss mot dem». Kommunismen er død, men den russiske nasjonalisme lever i beste velgående.

Den autoritære nasjonalisme, den sterke leder og forsvaret for konservative, tradisjonelle verdier appellerer til mange. Dette er ikke lenger ubetydelige fenomener på en politisk ytterfløy i Europa.

Skremmende kjent

Ungarns nasjonalistiske statsminister Victor Orban står Putin nær. Nasjonal Fronts Marine Le Pen, som leder på meningsmålingene foran neste års franske presidentvalg, har sagt at Russland er en naturlig alliert. 30 prosent av velgere som stemmer på Alternativ for Tyskland sier at de stoler mer på Putin enn på Angela Merkel.

Før det siste toppmøtet i EU skrev den tidligere finske statsministeren Alexander Stubb i Financial Times at få i dag forsvarer det liberale demokratiet og markedsøkonomien. Han påpekte at nasjonalisme, antiglobalisering, rasisme og fremmedfrykt er i vekst.

– Noe av språkbruken i vestlige land, selv blant EU ledere, får den tradisjonelle despot til å se ut som en støttespiller for demokrati og fredelig sameksistens. Mange øst- og sentraleuropeiske ledere ble ansett som helter for sin kamp mot kommunismen. Likevel vender noen av dem ryggen til de samme prinsipper de kjempet for.

Nasjonalismen er igjen på fremmarsj i Europa. Idealet er den sterke leder. Det er skremmende velkjent. Europa har sett de katastrofale konsekvensene av hva nasjonalisme i sin ekstreme form kan lede til.