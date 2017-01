Kommentar Hvorfor en skranglete episode for 20 år siden med ett føltes aktuell igjen.

Dette var tilbake i 1997, og jeg kom plutselig på det her om dagen mens jeg drev og kjeklet med en kamerat på Facebook. Vi befant oss i den vidunderlige spanske storbyen Valencia, nærmere bestemt i Barrio del Carmen, gamlebyen, og vi var godt på en snurr da to aldrende engelske herrer spurte om vi skulle slå våre pjalter sammen for resten av aftenen.

Slikt lar man ikke gå fra seg, og det ble en rakkarøkare av en kveld, jovial og fuktig, og en anelse skremmende.

De to, det kan være at de het Nigel og Michael, men det har jeg forlengst glemt, så på Spania som sitt andre hjemland, og var ofte på reise i de østre delene av landet i business-øyemed. De elsket Spania, fortalte de, folket, varmen, spekepølsene og vinen. Men alt var likevel ikke på stell.

«Tiggerne», snøftet den ene, og den andre ristet på hodet, og la til, «all kriminaliteten». Den første konkluderte: «Nei, det var bedre før, under Franco.»

Ja, vel, tenkte vi, og lot dem utdype nostalgien for den gangen Spania var et diktatur under den autoritære general Francisco Franco.

«Da var det orden i landet. Tradisjonelle verdier ble holdt i hevd. Folk var lykkelige, og det var ingen kriminelle eller tiggere i gatene. Vi følte oss helt trygge. Cheers, mate!»

Og hvorfor kom jeg rett som det var på denne lille episoden som fant sted en sen og varm høstkveld for – jammen – 20 år siden?

Jo, fordi vi lever i en tid der lengselen etter orden og rede manifesterer seg i stadig flere land, og der han som nå til dags mer enn noen legemliggjør den sterke, handlekraftige og autoritære lederen, Russlands sterke mann, Vladimir Putin, stadig utvider sin krets av beundrere, også i Norge.

Omkvedet fra foruroligende mange er at den liberale orden har spilt fallitt, at globaliseringens baksider – som selvsagt finnes, there is a dark side of the moon – er så veldige at vi igjen må bygge murer, trekke oss tilbake, i håp om å bli «great again», som om vi i mellomtiden har glemt akkurat det.

Det er en forslitt klisjé fra venstresiden at morgendagens fascister ikke vil ikle seg brunskjorter, men dress og slips. Fascist-merkelappen sitter gjerne for løst, for et hvert autoritært fenomen har sin egen fremtoning.

Men fascinasjonen for den russiske styringsmodellen handler om det de to sjarmerende og verdensvante britene fremførte for oss denne kvelden for 20 år siden: En lengsel etter orden, etter tradisjonelle verdier – en enklere, mer oversiktlig og rettlinjet verden, slik den en gang visstnok var i en nær, men glemt fortid.

Man skal for alt i verden ikke kimse av ønsket om kontroll. Enhver stat må sørge for befolkningens trygghet, det er statens basale oppgave. Men like viktig er friheten.

Og den finnes ikke i autoritære samfunn med en «sterk mann» ruvende på toppen – enten han ikler seg Putins gevanter eller lignende pontifikalier, hvori opptatt den ennå frie verdens mest spektakulære hentesveis.