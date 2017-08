«Klipp og lim» med kroppen

Kommentar Verden er midt i en revolusjon. Tema: Forskning på muligheten til å forandre gener.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Utviklingen av bioteknologi stiller i stadig sterkere grad menneskeheten overfor noen av de vanskeligste utfordringene som finnes.

Hvor langt skal man gå i å jage metoder som kanskje kan utrydde arvelige sykdommer, forlenge levealderen eller designe spesielle egenskaper?

Hvor går grensen for hvilke forsker-fulltreffere som er innenfor og utenfor?

Mens det har gått 20 år siden den klonede sauen Dolly sjokkerte verden, og ulike land har valgt ulike linjer for genforskning, er forutsetningene for debatten nå i ferd med å forandres radikalt.

KLONET SAU: Det vakte stor oppsikt da Dolly (1996-2003) ble verdens første klonede sau. Foto: Jeff Mitchell , Reuters

Rett og slett fordi muligheter som inntil for kort tid siden fremstod langt unna, brått har flyttet seg mye nærmere.

Det skyldes blant annet utviklingen av en metode kalt «CRISPR».

Enkelt fortalt går den ut på å gjøre målrettede endringer ved å klippe opp DNA, forandre et gen og lime inn noe annet.

I teorien er mulighetene nær ubegrenset, men inntil nylig handlet det nettopp mest om teori.

Men nå skriver det anerkjente magasinet Nature om hva en amerikanskledet, internasjonal forskergruppe har fått til.

Ved forskning på embryoer (en veldig tidlig fase av det som blir et foster), har det lykkes å fjerne en mutasjon som fører til en fortykket hjertemuskel.

Mutasjonen er kjent for å kunne forårsake brå død, for eksempel hos idrettsutøvere. Ikke bare lyktes det å forandre denne i 42 av 58 tilfeller, men forskerne klarte også å styre unna uønskede bi-effekter.

CRISPR-metoden er omstridt, men mye tyder på at holdningene til genforandring er i endring.

Nå publiseres forskning om dette i en anerkjent publikasjon, mens både denne og Science for bare to år siden skal ha sagt blankt nei til å omtale kinesisk forskning over samme lest, fordi arbeidet skal ha blitt oppfattet som etisk uakseptabelt.

Så hva skjer fremover?

Hvordan blir debatten når CRISPR utvikles videre og blir mer presis, og mulighetene for hva dette potensielt kan brukes til virkelig synker inn?

Hva skjer hvis vi utrydder malariaparasitten eller hiv-viruset?

I Norge er CRISPR blant annet brukt til å utvikle en «kjønnsløs laks», men bioteknologiloven tillater ikke forskning som fører til genetiske forandringer som kan gå i arv hos mennesker.

Et flertall i Bioteknologirådet går inn for å åpne for slik forskning, under visse forutsetninger, mens dagens regjering vil at det fortsatt skal være forbudt.

Samtidig fortsetter spørsmål som eggdonasjon og assistert befruktning å vekke politisk hodebry.

Internasjonalt dundrer uansett forskningstoget videre - med stadig større hastighet og presisjon.

Og nå er det langt større spørsmål enn en klonet sau som står på agendaen.