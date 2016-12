Norsk klima-seier

I krangelen om statsbudsjettet forsvant årets beste miljønyhet i støyen. Og det selv om norsk innsats ligger bak. Forrige uke nedsatte Indonesias president et forbud som kan spare verden for utslipp på opp til en halv milliard tonn drivhusgasser per år. Det tilsvarer ti ganger Norges utslipp.

Les også: Norge brukte 8,6 milliarder kroner på regnskogen i Brasil - vil bruke like mye i Indonesia

Og litt av fortjenesten er altså Norges. For dette er noe vår egen klimaminister Vidar Helgesen kan være svært fornøyd med å ha halt i land. Saken er at han lover å betale - om Indonesia leverer.

Indonesias enorme utslipp kommer hovedsaklig som følge av at landet grøfter og brenner store landområder. Staten gir konsesjon til utbyggere som ønsker å drive landbruk og palmeoljeplantasjer. I brenning av torvmyr går tiusenvis av liv tapt årlig på grunn av lokal forurensning. Samtidig gir raseringen store utslipp av klimagass.

Les også: Verdens regnskog halvert

Når presidenten har bestemt at til og med torvmyr som er planlagt utnyttet kommersielt nå skal bli liggende urørt, er det svært gode nyheter. Norge har satt av en milliard dollar til formålet. Pengene betales ut først når Indonesia kan levere rapporter på at de kutter utslipp. Rapportene skal verifiseres av en uavhengig tredjepart.

Dimensjonene er svimlende. Indonesia ligger nummer tre på den globale verstinglisten over utslippsland. Bare i myr i Indonesia som er planlagt tatt i bruk, ligger det konservativt anslått lagret 6 milliarder tonn CO2. Det er 3500 år med norske klimagassutslipp. Og her hjemme krangler vi altså om hvordan Norge skal klare å kutte 10 millioner tonn CO2 innen 2030.

Aktuelt: Slik blir klimaet i 2100.

Indonesia har sett seg tjent med å inngå en avtale med Norge, selv om landet er avhengig av sin palmeoljeproduksjon. Grunnen er særlig at problemene med lokal forurensning ikke kan overses lenger. Og dessuten har landet mye areal som fortsatt kan benyttes til formålet, men som i dag brukes ineffektivt.

Nå er det selvsagt en fare for at Indonesia ikke leverer, at pengene hoper seg opp eller at korrupsjon blir et problem. Dette var bekymringen også da vi satte av regnskogmilliarden til Brasil. Men dette har etter hvert blitt svært vellykket. Avskogningen i Brasil er kraftig redusert. Utslippskuttene i perioden med regnskogsamarbeid er på rundt fire milliarder tonn CO2.

Les også: Norge vil gi 30 mrd til regnskog

Nå kan denne miljøsuksessen gjentas i Indonesia. Og det er få andre tiltak som kan gjennomføres som gir så stor klimaeffekt på såpass kort tid. Om Indonesia bare lykkes med litt av det vi håper på, vil det bety ufattelig mye mer enn det vi kan få til her hjemme.