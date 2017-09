VGs matbørs: En fest og en plage

Kommentar Et av de mer påfallende i-landsproblemer er den enøyde elendighetsbeskrivelsen av norske matvarebutikker.

Når referansen er en slakter i Provence, grønnsaksmarkedet i Firenze eller utbudet av ulike typer cornflakes på Kroger i USA, skal det godt gjøres at handleturen til Rema blir en dannelsesreise.

Vi synes assortimentet er for dårlig, vi vil ha større valgfrihet, flere eksotiske frukter og ferskere fisk. Vi krever «gode råvarer fra bunnen av», sånne som TV-kokkene fremsnakker, og kaldpresset jomfruolje fra sicilianske olivenbønder.

Men fremfor alt: Det skal være billig!

Matbørsen: Her er den billigst

Mye av det vi putter i munnen koster mer i Norge enn i andre europeiske land. Det vet nordmenn som kjører til Sverige for å kjøpe bacon. I likhet med en rekke andre produkter og tjenester ligger prisnivået på dagligvarer generelt høyere i Norge enn i for eksempel Italia og Tyskland. Aller dyrest er Sveits og Island, ifølge 2017-oversikten fra Eurostat.

"Det er marginale differanser på det daglige brød.

Samtidig bruker nordmenn en mindre andel av inntekten til mat i forhold til de samme italienere og tyskere. Vi har høyere timelønn enn dem, og må jobbe færre timer for å fylle handlekurven. I 2012 brukte husholdningene 11,8 prosent av samlet inntekt til mat, viser Forbruksundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå. I 1958 var andelen 40 prosent, ifølge et diagram publisert på Twitter av faktasjekktjenesten faktisk.no.

I august sank matevareprisene med ytterligere 3,4 prosent (SSB). Dette har på ingen måte gått ut over vår protestantiske prisbevissthet.

VGs matbørs er i så måte en institusjon. Avisen har i mange år kartlagt prisnivået på fødevarer hos de landsdekkende kjedene. Metoden har vært å velge ut sammenlignbare varer, ikke ta hensyn til rabattordninger eller medlemskap, og gjøre anonyme innkjøp.

Målet: Å synliggjøre at det finnes reelle prisforskjeller – også mellom billigkjedene. VGs fremstilling er konkret og kan etterprøves for det enkelte vareslag. Dette gir en pekepinn for forbrukeren hvor man til enhver tid kan gjøre de gunstigste innkjøpene. Slik har VGs matbørs bidratt til å skjerpe konkurransen aktørene imellom. Den enes prisfest er den andres plage.

Vår ferskeste oversikt viser at prisforskjellen nå er så liten at det nesten kommer på ett ut hvor du velger å handle. Det er marginale differanser på det daglige brød. Men skal du ha nygrillet kylling eller varme koljekaker må du til de større supermarkedene. Dersom også resten av handelen foregår samme sted blir sluttsummen en annen. Mellom KIWI og COOP Mega skiller 410 kroner for samme handlekurv. Begge har makrell i tomat, men bare den ene har levende hummer i kar.

Det heter seg at vi får de politikere vi fortjener. Vi får også de dagligvarekjeder vi fortjener. Tro ikke annet enn at matvarebaronene og deres fyrstelige franchiseholdere fyller hyllene med akkurat det vi etterspør. Ikke mer. Ikke mindre. De har tross alt en butikk å drive. Vi har en middag å lage. Før fem.