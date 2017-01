VG mener: Kristne trenger beskyttelse

Leder Flere hundre millioner kristne forfølges for sin tros skyld. Alt tyder på at forfølgelsen øker i omfang og at den sprer seg til flere land.

Årsrapporten fra Åpne Dører, en internasjonal kristen organisasjon som arbeider for å hjelpe forfulgte trosfeller verden over, er tankevekkende og foruroligende lesning.

Den fastslår at den viktigste årsaken til forfølgelse av kristne fortsatt er islamistisk undertrykkelse av annerledestenkende i en lang rekke land. I tillegg vokser en religiøs nasjonalisme i mange asiatiske land, noe som også rammer kristne og andre religiøse minoriteter hardt.

Åpne Dører rangerer landene og i de 50 verste anslås det at minst 215 millioner kristne opplever sterk grad av forfølgelse.

I ulik grad handler dette om autoritære regimer, uten vilje eller evne til å beskytte religiøse minoriteter. Noen er rendyrkede diktaturer, mens andre mangler sterke demokratiske institusjoner.

De ti verste landene når det gjelder forfølgelse av kristne er Nord-Korea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran, Jemen og Eritrea. Det verste landet på listen, Nord-Korea, er en ateistisk stat, men det er verdt å merke seg at i 14 av de 20 landene som kommer verst ut er islam dominerende religion. Pakistan rangeres som det fjerde verste for kristne.

Kristne pakistanere utsettes for økende press fra storsamfunnet og stadig mer voldsbruk. I den rystende rapporten heter det at kristne har blitt utsatt for en rekke drap, angrep på kirker, bortføring av kvinner, voldtekter og tvangsekteskap.

Islamisme er ikke eneste årsak. I India er hinduistiske nasjonalister på offensiven, noe som i mange tilfeller går ut over kristne. Det meldes om ca. 40 tilfeller hver måned der pastorer bankes opp, kirker brennes ned og konvertitter forfølges. I land som Bhutan bidrar buddhistisk nasjonalisme til diskriminering av kristne.

Religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som er sørgelig lite respektert i store deler av verden. Mange land bryter grovt og systematisk internasjonale traktater de selv har undertegnet. Dette må få konsekvenser for vår utenriks- og bistandspolitikk.

I politiske samtaler må Norge vektlegge betydningen av å beskytte religiøse minoriteter. Vi må stille tydeligere krav for å kunne yte økonomiske bistand. Og vi kan ikke se en annen vei bare for å oppnå gunstige handelsavtaler.

