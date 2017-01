VG mener: Høyres kamp for trygghet

Både Høyre og Ap ønsker at velgerne skal se nettopp deres parti som trygghetspartiet inn mot høstens valgkamp.

Da handler det om trygghet for jobb, økonomi, sikkerhet og helse – om å bidra til å skape en trygg fremtid. Det kan bli en tøff konkurranse. Verden er mer usikker enn den var før forrige stortingsvalg, i 2013. Og norsk økonomi er dårligere.

Da blir også politikken viktigere. Velgerne kan ikke ta like mye for gitt. De ser at politiske valg får konsekvenser, enten det dreier seg om forholdet til andre land, eller om skatt og velferd.

Skatt er et av de områdene der Ap og Høyre i sterkest grad skiller lag. Høyre er et klassisk skatteletteparti, som alltid har argumentert for at lavere skatt skapet økonomisk vekst. Særlig så vi dette i forrige valgkamp, der Høyre hadde fjerning av formuesskatten som en av sine viktigste saker.

Høyre er vagere i dette spørsmålet forslaget til partiprogram for den neste fireårsperioden, som skal vedtas på Høyres landsmøte i mars. Mens statsminister og Høyre-leder Erna Solberg tidligere har fremstått som nærmest urokkelig i spørsmålet om å bli kvitt hele formuesskatten, heter det i utkastet til nytt partiprogram at formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut.

Følg VGs kommentaravdeling på Facebook: VG Meninger

Mange partier er i prinsippet enige i å lette formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. Problemet har i alle år vært at det er vanskelig å definere hva som er arbeidende kapital, og hva som er annen formue.

Dermed kan mange mennesker med store formuer bruke mye krefter på å tilpasse seg. Utslagene kan bli både urimelige og urettferdige. Politisk høres det bedre ut å lette formuesskatten på arbeidende kapital enn å fjerne hele formuesskatten. I praksis er det langt mer komplisert.

For Høyre ble aldri kampen mot formuesskatten en vinnersak i de brede lag av folket. Det kan være klokt å justere kursen noe dersom målet er å fremstå som et bredt folkeparti som ønsker en ny periode i regjeringskontorene. Da må partiet fremstå som mer opptatt av arbeidsplasser for vanlige folk enn av skattelette for de rikeste i Norge. Av trygghet i hverdagen – for folk flest.