VG mener: Demokratihåpet knust

Leder Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan får mer makt som følge av søndagens folkeavstemning. Det er en dårlig nyhet for tyrkere som håper på en demokratisk framtid.

Recep Tayyip Erdogan ble ofte sett på som regionens demokratiske håp. En tyrkisk versjon av kristeligdemokrater som Bondevik og Merkel, en vestvendt leder som viste at islam og demokrati lot seg kombinere.

Resultatet av folkeavstemningen første påskedag er den endelige spikeren i den kisten. Etter en knallhard valgkamp hvor Erdogans leir kjørte på med nasjonalistisk, splittende retorikk og knebling av opposisjonen, fikk han sin dyrkjøpte seier. Nå kan presidenten få fortgang i sitt arbeid med å renske ut fiender og samle all makt.

Fortsatt er spørsmålet hva den omstridte og populære presidenten velger å gjøre. Om mindretallet ikke kommer noen vei med påstandene om valgfusk, kan Erdogan fortsette demonteringen av demokratiet. Og selv om både observatørene fra OSSE og Europarådet kaller valget udemokratisk, kan han få det som han vil fordi han har god kontrollen over domstolene.

Men Tyrkia er enda mer splittet etter folkeavstemningen. Selv fra presidentens egen leir rapporteres det om skuffelse. Nesten halvparten av Tyrkias befolkning sa nei. Den liberale befolkningen i storbyene og på kysten protesterer mot grunnlovsreformen som fjerner statsministerposten, svekker nasjonalforsamlingen og gjør det mulig for presidenten å sitte til 2029.

Selv hevder presidenten endringene trengs for å få et mer stabilt og effektivt styre. Selv i presidentstillingen føler han seg i opposisjon, og viser at det for eksempel tok ham et tiår å gjeninnføre det islamske hodesløret.

Men nå kan han få fart på sakene. Domstolene, som har vært den sterkeste motkraften, er allerede fylt opp av Erdogan-lojale. Opposisjonsfolk er i fengsel. De journalistene som ikke risikerer arrest, er eksperter på selvsensur.

Det Erdogan naturligvis burde brukt makten til, var å sørge for at også meningsmotstandere fikk beskyttelse. Han har neppe glemt at han selv fikk oppleve det tyrkiske regimets maktmisbruk da han i for et par tiår siden ble kastet i kasjotten for «religiøs uro» etter å ha lest et dikt.

Men så var Erdogan ingen demokrat, bare en ny autoritær leder som tok over stafettpinnen og fortsatte trakasseringen av et annet mindretall. Nå får han enda mer makt. Det er mest av alt en dårlig nyhet for alle tyrkere som har håpet på demokratiet.