VG mener: Bedre P-regler

Leder De nye parkeringsreglene vil spare mange av oss for irritasjon og frustrasjon.

Både bilister og bransje kan unngå unødvendige konflikter. Det har vært et villnis av regler på området og det er på høy tid med en opprydding.

1. januar innføres et nytt regelverk for parkering som styrker bilistenes rettigheter og som hindrer useriøse aktører i å utnytte uklare regler. Etter utallige konflikter mellom parkeringsselskaper og kunder er de nye reglene et langt skritt i riktig retning. Det viktigste er at reglene for offentlige og private parkeringsplasser samles i én forskrift. Etter dette kan de ikke private tilbydere av parkering operere etter egne regler. Bøtene blir de samme og det innføres tre nivåer.

Mange har, med rette, opplevd det som meningsløst å betale en høy bot fordi en har glemt å trekke billett der det er gratisparkering. Nå reduseres boten til 300 kroner i slike tilfeller. Vanlige overtredelser skal bøtelegges med 600 kroner. Alvorligere forhold, som å feilparkere på plasser reservert for forflytningshemmede, straffes med 900 kroner.

Tidligere har bilister blitt bøtelagt når en uheldigvis har kommet to minutter etter at parkeringstiden er utløpt. Nå utvides dette til fem minutter. Enda mer meningsløst er det å skrive ut bot mens kunden står i kø ved betalingsautomaten. Det er heretter ikke tillatt.

En annen stor fordel er at vi blir kvitt skiltjungelen og en lang rekke ulike instrukser. Nå innføres standardisering av parkeringsskilt, som vil gjøre det tydeligere hvor det er anledning til å sette fra seg bilen. Det er også et stort fremskritt at det opprettes en ny parkeringsklagenemd som alle operatører må rette seg etter.

Tilsynsenheten som etableres på Lillehammer skal sørge for at parkeringsselskapene følger reglene og dessuten godkjenne opplæringen av parkeringsvakter.

Vi trenger parkeringsregler som håndheves, ikke minst av hensyn til fremkommelighet. Men vi har også i lang tid trengt en opprydding i bransjen. Arbeidet med å utarbeide nye regler for parkering og parkeringsbransjen ble påbegynt i 2005. Det er forstemmende at det har tatt ulike regjeringer nesten tolv år å fullføre arbeidet, men det er, tross alt, bra at myndighetene nå omsider gjennomfører reformen.